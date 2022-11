Openbare toiletten nog enkel open tijdens kantooruren

Omdat het vandalisme in de openbare toiletten in het gemeentehuis blijft aanhouden zullen die toiletten nog enkel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis open zijn.

Omdat de openbare toiletten in het St.-Annapark uitgeleefd waren maakt het Maldegems schepencollege in september van vorig jaar toiletten op het gelijkvloers van het gemeentehuis. Toenmalig schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) zorgde ervoor dat er bij de toiletten ook een automaat was waar meisjes en vrouwen gratis tampons konden afhalen. De toiletten waren iedere dag tussen 8u00 en 19u00 toegankelijk. Buiten de kantooruren waren de toiletten bereikbaar via de ingang langs de Marktstraat. Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking gebruik konden maken van de toiletten, werden draaideuren gebruikt. Er werd op de burgerzin van de bevolking gerekend om de toiletten proper te houden. Het onderhouden van het nieuw sanitairblok gebeurt door de poetsdienst van de gemeente.

Vandalisme

Dat niet iedereen die burgerzin heeft, wordt steeds duidelijker. Hoewel er bij de opening van het sanitairblok duidelijk gezegd was dat er in de omgeving van het blok camera’s staan zodat te zien is wie gebruik maakt van de toiletten is er toch een kleine groep vandalen die zich niet kan beheersen en alles wat los zit vernietigd en ook de toiletten besmeurd achterlaten. Omdat het vandalisme eerder toe- dan afneemt heeft het schepencollege beslist om de openbare toiletten in de toekomst nog enkel voor het publiek open te stellen tijdens de kantooruren. Het gaat hier volgens het schepencollege om een tijdelijke maatregel. Hoelang het sanitairblok buiten de kantooruren gesloten blijft staat nog niet vast. (LV)