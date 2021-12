Openbare toiletten blijven alsnog open in Oostende

Het scheelde niet veel of de bezoekers van Oostende konden tijdens de kerstvakantie niet terecht in een van de vele openbare toiletten in de stad. Concessiehouder Plaspunt werd onlangs failliet verklaard. De stad vond een voorlopige oplossing met de hulp van de wijkwerkers van Perspectief. Nu zijn er vijf toiletten open en vanaf Kerstmis zelfs zeven.

Er is al veel gezegd en geschreven over de openbare toiletten in Oostende. Kurt Van Eyck baatte de openbare toiletten in Oostende sinds drie jaar uit, toen de stad vorig jaar een oproep lanceerde op zoek naar kandidaten om de concessie de komende negen jaar uit te baten. Dat viel niet in goede aarde bij Van Eyck: hij dreigde ermee de toiletten in volle lockdown gesloten te houden – en dat terwijl mensen ook niet in de horeca terechtkonden. Na bemiddeling bleek de man dan toch toe te geven en gingen de toiletten open.

Uiteindelijk kreeg Van Eyck de concessie in februari van dit jaar toch opnieuw toegewezen voor de komende negen jaar. “De man was de enige kandidaat en leek met alles in orde te zijn”, zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Daarom werd de concessie aan hem toegewezen. Dat de man nu failliet verklaard wordt, is een serieuze domper.”

Kurt Van Eyck had het naar eigen zeggen liever anders gezien. “We hebben beslist om ermee te stoppen omdat de kosten te hoog opliepen. Bovendien werd er geen akkoord bereikt met de stad en jachtclub Marina om het Plaspunt ter hoogte van de Kapellebrug op onze naam te krijgen. Dat moest de motor van het hele bedrijf worden”, luidt zijn verklaring.

Met wijkwerkers

Even dreigden de openbare toiletten tijdens de kerstvakantie gesloten te blijven. Maar de stad bedacht een oplossing. “Er is overleg geweest over hoe we dit probleem zouden aanpakken”, zegt Anseeuw. “Uiteindelijk vonden we een oplossing dankzij de wijkwerkers van Perspectief. Door de afkoelingsweek in het onderwijs moesten we heel snel kunnen schakelen. Er komt tijdens de kerstvakantie traditioneel heel veel volk naar Oostende en dan heb je openbare toiletten wel degelijk nodig. De wijkwerkers van Perspectief zijn een tijdelijke oplossing. Binnenkort zitten we met het stadsbestuur samen om een oplossing op lange termijn uit te werken.”

Eerst vijf, dan zeven

Tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens vakantieperiodes zullen de toiletten ter hoogte van het Marie-Joséplein, de Koninklijke Gaanderijen, de Albert I-Promenade ter hoogte van de Parijsstraat en de IJzerstraat, en in Mariakerke op de zeedijk ter hoogte van de Raversijdestraat open zijn van 10.30 uur tot 18 uur. Vanaf Kerstmis zijn ook de toiletten aan het Noordzeeaquarium en de Oosteroever open.