Openbaar onderzoek RUP De Kei

Het openbaar onderzoek over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Kei, dat een nieuwe invulling zal geven aan de site Demeulenaere langs de Keiweg in Oudenburg, start op 8 januari.

Het gebied wordt ontwikkeld met ruimte voor een 100-tal wooneenheden met groen en waterbuffering, trage verbindingen en beperkte handel. Het ontwerp ligt van 8 januari tot en met 8 maart ter inzage bij de dienst omgeving in De Groote Poorte, elke werkdag tussen 9 en 12 uur, of op de website van de stad. Opmerkingen of bezwaren bezorgen is mogelijk tot 8 maart via omgeving@oudenburg.be,per brief gericht aan Gecoro, Weststraat 24, of door afgifte in het stadhuis tegen ontvangstbewijs. (LIN)