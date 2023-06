Open weekend in exotische tuin in Waregem:“Tien jaar geleden was hier enkel gras”

Op zaterdag en zondag 1 en 2 juli van 10 tot 19 uur stellen Peter Buyle en Carine Marijsse hun exotische tuin ‘Kobax Garden’ in de Lindestraat 46 in Waregem open voor het grote publiek. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw Live for Better Days.

“De insteek van deze opentuindagen is tonen dat je met een beperkt budget en mits enig geduld, toch een gezellige zuiderse sfeer kan creëren in de tuin”, vertelt Peter (52). “Het begon allemaal toen mijn zoon Kobe in 2012 een kampoenenfeestje had bij Guy Snoecx. Daar kregen we voor het eerst te maken met de pracht van exotische planten. De eerste planten, twee palmboompjes, kwamen er in april 2015 en die staan er nog in hun volle pracht. Vanaf toen waren we definitief gebeten door de microbe.”

Honderden exoten

“Ondertussen kwam er nog een zevental grote palmbomen bij en een reeks eigen kweek. We kunnen pronken met een uitgebreide agavecollectie, ongeveer 70 soorten, zowel kleine als middelgrote en een cannaborder met een 20-tal soorten. Het achterste deel van de tuin bestaat vooral uit palmen en yucca’s in volle grond die in volle bloei zullen staan op de opentuindagen.”

“Onze volledige collectie groeide ondertussen uit tot enkele honderden exoten. Daarvoor deden we inspiratie op in opentuinen en beurzen. Onze eerste opentuin was in Bornem. Een beurs deden we onder meer aan in Zele.”

Er is een aanbod van plantjes uit eigen kweek en een kleine bar zal voorzien zijn waarvan een deel van de opbrengst naar de vzw Live for Better Days gaat (https://www.facebook.com/awerenessforbetterdays).

