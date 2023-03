Open VLD 8020 deelt blauwe rozen uit

Aan het einde van de week van de vrijwilliger werden drie vrijwilligers door Open VLD 8020 letterlijk in de bloemetjes gezet.

“Met de uitreiking van de Blauwe Roos tijdens de Week van de Vrijwilliger willen we de Oostkampse vrijwilliger extra in de verf zetten. Met deze actie willen we ons respect betuigen voor hen allemaal. Ze vormen een cruciale pijler binnen onze samenleving. Onze Oostkampse vrijwilligers zijn van goudwaard. Ze zorgen voor ouderen, organiseren activiteiten voor de jeugd, ondersteunen mensen in armoede, bieden hulp aan mensen met beperkingen, verbinden generaties, maar eveneens zorgen ze zorgen veiligheid, organiseren ze evenementen en ga zo maar door.” Vertelt voorzitter Kristof Van Hoye

Dit jaar werden drie laureaten naar voor geschoven die elk op zijn manier en elk in een totaal ander werkgebied zich ten dienste stelde van de maatschappij in Oostkamp en ver daarbuiten. Als eerste mochten de vrijwilligers van het ontmoetingscentrum Nieuwvliet een bos blauwe rozen in ontvangst nemen. De vrijwilligers van Nieuwvliet maken deel uit van de werking Welzijn schakel Oostkamp te Nieuwenhove. Via het ontmoetingshuis willen ze mensen verbinden, jong en minder jong, maar ook mensen die het moeilijk hebben, zich eenzaam voelen of voor wie een goede babbel wonderen kan doen.

Als tweede werd het werk van Filiep Vanackere belicht. Kort na overstromingsramp in Wallonië, ondertussen anderhalf jaar geleden startte Filiep een inzamelingsactie die hij tot op dag van vandaag nog altijd organiseert vanuit zijn woonst in de Ernest Claesstraat. Hulpgoederen worden via donaties verzameld, gesorteerd en op regelmatige basis afgeleverd.

De derde bos blauwe rozen was voor Annemie Defauw. Na 30 jaar zaakvoerster geweest te zijn van een gekende krantenwinkel te Oostkamp blijft Annemie zich inzetten voor de gemeenschap. Ze is een belangrijke kracht binnen de eigen blauwe beweging is rots in de branding bij VIEF Groot Oostkamp, de liberale vereniging van actieve 60-plussers en als straatambassadeur een verbindende schakel naar de gemeente toe. (GST)