Open Monumentendag zet Weststraat in de kijker

Tijdens Open Monumentendag staat zondag, naast Cultuurhuis De Keizer, ook de Weststraat in de kijker. De straat verbindt al 100 jaar de Leeuwstraat met het station, een vernieuwing die toen hoogstnoodzakelijk was. Aan Papes Putten vind je van 10 tot 18 uur voor de gelegenheid een tentoonstelling over het onderwerp en kan je tussen 10.30 en 12 uur de aperitiefconcerten bijwonen.

Op Facebook verscheen de geschiedenis van de straat en ook in het gemeentelijk infoblad verscheen al een bijdrage. De Weststraat werd aangelegd als gevolg van het afschaffen van de overweg ter hoogte van de Leeuwstraat. Tot aan de Eerste Wereldoorlog kon je daar de sporen oversteken en kwam je uit op de Pompoenhoek (Kortemarkstraat) en kon je zo het station bereiken. De Duitse bezetter schafte deze overweg af tijdens de Eerste Wereldoorlog en hij zou daarna niet meer heropend worden. Dit betekende nu wel dat personen die van Torhout kwamen en naar het station moesten een heel grote omweg moesten maken. Ze moesten via de Leeuwstraat naar de Ketelbuiserstraat (de Europalaan lag er nog niet) naar het station. De oplossing was om een straat te maken van de wegel die er toen al lag tussen de Statieplaats en de Leeuwstraat maar die eigendom van de Belgische Spoorwegen was. Na lang onderhandelen kwam men eindelijk in 1922 tot een overeenkomst dat er van die wegel een openbare straat zou gemaakt worden zodat het station heel wat vlotter kon bereikt worden vanuit Torhout. De naam kreeg de naam Weststraat naar de windrichting waarop ze op de kaart van Lichtervelde te situeren is. Als gevolg hiervan had je nu een stuk Bollestraat dat liep van Torhout tot aan de Weststraat en een stuk Bollestraat over de spoorweg dat naar Gits liep. Dit werd als heel verwarrend ervaren en daarom werd in de jaren ’50 beslist om het stuk Bollestraat tussen Torhout en de Leeuwstraat ook de naam Weststraat te geven.