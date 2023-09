Open Monumentendag richt spots op 50 jaar E17

Open Monumentendag is op zondag 10 september aan een nieuwe uitgave toe. In Deerlijk staat de E17 centraal.

“In 2023 is het 50 jaar geleden dat de E17 (toen nog E3) werd aangelegd”, verduidelijken schepen van Cultuur Regine Rooryck en Jan Vanoverberghe. “In de hele regio wordt deze unieke gebeurtenis een jaar lang herdacht. Tijdens Open Monumentendag kan je het traject van de E17 door Deerlijk volgen tijdens gegidste fietstochten die om 10, 13, 14, 15 en 16 uur starten aan De Gavers (Eikenstraat 131) in Harelbeke. Op enkele bijzondere plaatsen houden we halt om een verhaal over het ontstaan van de snelweg te vertellen. We sluiten af met een drankje om samen herinneringen op te halen over deze bijzondere verkeersader. (DRD/foto MVD)