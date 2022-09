Open Monumentendag in Kortrijk

Op 11 september is het Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen en hét feest van het onroerend erfgoed. Rode draad is het Europese thema “duurzaam erfgoed”.

“Stad en OCMW Kortrijk zijn eigenaar van tal van monumenten en historische sites, die we niet alleen willen behouden maar ook een nieuw leven geven. De nieuwe Deelfabriek is nog een werf maar kon op dit programma niet ontbreken. Het wordt een toonvoorbeeld van duurzaamheid. De oude brandweerkazerne wordt ecologisch verbouwd en zal plaats bieden aan tal van initiatieven uit de deel-, ruil- en hersteleconomie. Een andere grote werf die momenteel loopt is de restauratie van het Augustinessenklooster op het Buda-eiland, een historische zorgsite die op termijn een nieuwe, gepaste invulling zal krijgen”, zegt Philippe De Coene, Kortrijks schepen van Onroerend Erfgoed. Verschillende monumenten krijgen, met respect voor het verleden, een nieuwe functie.

Kazerne wordt deelfabriek

Deze site in de Rijkswachtstraat 3 heeft gedurende jaren de brandweer van de stad Kortrijk gehuisvest. Het utilitaire gebouw werd opgetrokken in 1940 naar een ontwerp van W. Dutoit, P.A. Pauwels en W. Van Spranghe. De stad laat de oude kazerne nu verbouwen tot een nieuwe Deelfabriek, een sterk uitgebreide versie van de Deelfabriek die nu nog in de Damastweverstraat op de Venning actief is. De restauratie van de beschermde gevel is bijna afgerond. De transformatie van brandweerkazerne tot deelfabriek vertrouwt sterk op de kwaliteiten van het bestaande gebouw dat een genereuze en dienende architectuur aanreikt. De site wordt integraal toegankelijk gemaakt en ecologisch verbouwd. Er zal sterk worden ingezet op ontmoetingen tussen verschillende gebruikers en de buurt. Een site waar delen, ruilen, herstellen, … gestimuleerd wordt, waar verschillende burgerinitiatieven elkaar vinden en versterken. De site is niet af en maar deels toegankelijk maar je krijgt een idee van de inrichting en hoe het er in de nabije toekomst zal gaan uitzien. Een unieke preview!

Parochiekerk wordt kunsttempel

De Sint-Rochuskerk (Doorniksewijk 85) onderging onlangs een ware metamorfose. De kerk kwam in handen van een kunstminnende familie. Het gebouw is niet beschermd maar de afspraak bij verkoop was om de authenticiteit van de neogotische kerk uit 1870 te behouden.Het interieur is helemaal herschilderd. Heel wat slecht plakwerk is van de muren weggehaald. Bij analyse vond men tot zes verfsoorten boven elkaar. Een gespecialiseerde ploeg van acht mensen is gedurende drie maanden in de weer geweest. De verf is speciaal ontwikkeld voor deze kerk. Het resultaat is spectaculair. De verwijdering van nogal wat kerkmeubilair laat de ruimte nog beter tot zijn recht komen. De behouden historische relicten zijn sereen en smaakvol gedoseerd. Sint-Rochus Art biedt ruimte aan tentoonstellingen en culturele activiteiten. Onder meer volgende kunstenaars komen aan bod: Tezz Kamoen, Antoine Carbonne, Jean-Michel, Ronny Aryn, Ghislain Dewilde. Daarnaast zullen ook werken te zien zijn van Delphine de Saxenburg-Coburg (Delphine Boël).

Op de Open Monumentendag kan je zeven locaties bezoeken in en rond het stadscentrum van Kortrijk. Alle activiteiten zijn gratis en staan gepland van 10 tot 18 uur.