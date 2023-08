Open Monumentendag duurt in Brugge een heel weekend: “Levend erfgoed, met hart en ziel”

In het kasteel Peereboomveld in Sint-Andries is het programma voor de 35ste Open Monumentendag (OMD) in Brugge voorgesteld. Als enige stad in Vlaanderen duurt het initiatief in Brugge zelfs een heel weekend: van 9 tot 10 september. Thema dit jaar is ‘Levend erfgoed – met hart en ziel’.

Het thema is een bewuste keuze aldus Franky Demon, schepen van Monumentenzorg. “Levend erfgoed verwijst immers naar praktijken, kennis en vaardigheden die de ene generatie aan de andere doorgeeft en die nog steeds in gebruik zijn. Daarnaast plaatst het thema de ‘bewaarders’ van ons erfgoed in de kijker: beheerders, ontwerpers, uitvoerders, experten, vrijwilligers, overheidsdiensten, enz.”

Net als tijdens de vorige edities van OMD staan er enkele merkwaardige locaties op het programma. Zo zet het kasteel Peereboomveld met zijn statige oprijlaan zijn domein open. Het gebouw en het parkbos errond worden door de huidige eigenaarsfamilie gekoesterd, hersteld en in ere gehouden.

Huis De Visitatie

Ook het Huis De Visitatie aan de Wulfhagestraat stelt uitzonderlijk de deuren open. Het is een privéwoning met een rijk verleden. Niet enkel de gevel spreekt tot de verbeelding, ook het goed bewaarde interieur geeft aanleiding tot heel wat verhalen over de families die hierin een rol speelden.

In het Begijnhof vind je tijdens OMD een divers belevenisaanbod. Er zijn begeleide wandelingen in de kloostertuinen en het Huis van de Grootjuffrouw wordt opengesteld. In workshops onder het thema ‘immaterieel erfgoed’ krijgen deelnemers op een interactieve manier de kans hun steentje bij te dragen in het onderzoek naar wat het Begijnhof zo waardevol maakt.

Industrieel erfgoed

De site van Brouwerij Floor in de Oude Zak is dan weer een parel van industrieel erfgoed in hartje Brugge. Drie verdiepingen van troggewelven en industriële tegelvloeren, gietijzeren trappen en kolommen en een hopzolder springen in het oog.

Niet enkel in Brugge centrum worden monumenten opengesteld. Zo is Basisschool De Linde (Brieversweg, Sint-Kruis) een doordacht schoolgebouw uit de jaren 1970 van de eigenzinnige Brugse architect Axel Ghyssaert.

Ook de kasteelhoeve Forreist in Sint-Andries verdient de nodige aandacht. De hoeve is immers geselecteerd als een van de drie laureaten van de Vlaamse Onroerend Erfgoedprijs 2023. De huidige eigenaars bouwden de volledig verwaarloosde kasteelhoeve om tot een cohousingproject. Zo zijn de oranjerie, boerenwoning en de schuur gerenoveerd tot eigentijdse woningen met veel respect voor het aanwezige erfgoed en integratie van nieuwe technieken.

Randactiviteiten

Ook dit jaar worden randactiviteiten voorzien. Zo is er een demonstratie restaureren van glasramen door glazenier Birgit Verplancke, een workshop Chinoiseriebehangpapier door Margot Billiet, een lezing ‘Brugse militaire stadsomwalling anders bekeken’ door hoofdarchivaris Jan D’hondt en een lezing ‘Aanborgers Assebroek’ door hoofdman Marc Vandepitte.

Wie alles nog eens wil nalezen kan terecht in een rijkelijk geïllustreerde brochure gemaakt met historische en actuele informatie over de geselecteerde sites en activiteiten. De brochure is verkrijgbaar bij In&Uit (Concertgebouw), het Stadsarchief, het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis en het Huis van de Bruggeling tegen de prijs van 3 euro.

Het integrale OMD-programma met praktische informatie en reservatiemogelijkheden is raadpleegbaar via www.openmonumentendag.be. Alle openstellingen en activiteiten zijn gratis maar voor sommige sites en activiteiten is reservatie noodzakelijk. Dit kan enkel online vanaf 28 augustus om 19 uur.