Open Kerkendagen in Sint-Petrus-en-Paulus en Sint-Martinus

Naar aanleiding van de Open Kerkendagen zetten in de pastorale eenheid H. Vincent de Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Rumbeke) en de Sint-Martinuskerk (Oekene) hun deuren op pinksterzondag 5 juni wagenwijd open.

“Het netwerk Open Kerken bestaat sinds 2007 en omvat op dit moment 500 aangesloten kerken en gebedshuizen in België (350), Groothertogdom Luxemburg en verschillende Franse departementen. Doel is om de kerken in het centrum van onze steden en dorpen zoveel mogelijk open te stellen voor het grote publiek”, zegt Arnold D’haene, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Petrus-en-Paulus.

Kerkobjecten

De kerk in het centrum van Rumbeke is zondag doorlopend open van 10 tot 18 uur. Je kan er kennismaken met een aantal schilderijen van plaatselijk kunstschilder Luc Blomme. Enkele waardevolle kerkobjecten worden uitzonderlijk tentoongesteld, de andere kerkobjecten, allemaal recent geïnventariseerd, worden doorlopend op de beeldschermen getoond.

Enkele waardevolle kerkobjecten worden uitzonderlijk tentoongesteld

“In de namiddag kan men, vanaf 14 uur en vervolgens om 15, 16 en 17 uur deelnemen aan vier sessies: gegidste rondgang in de kerk met stadsgids Ludo Camerlynck, in de sacristie geeft Aline Verbeeck, medewerkster van erfgoedcel TERF, uitleg over de inventarisatie van kerkobjecten, Pieter Noppe van het restauratiebedrijf Profiel uit Wevelgem zal info verschaffen over hun recente restauratie van de drie altaarretabels en de polychrome beelden en ikzelf zal als voorzitter van de kerkfabriek, ondersteund door een powerpointpresentatie, het beheer en het onderhoud van de kerk belichten. Elke sessie duurt een goed halfuur en wordt om het uur hernomen, zodat iedereen desgewenst de vier sessies kan bijwonen. Om 17.30 uur brengt organist Eric Hallein een mini-orgelconcert en we sluiten de Open Kerkendag af met een drink.” In de namiddag is er een kinderhoek met aangepaste animatie, zodat hun ouders makkelijker aan één of andere sessie kunnen deelnemen.

Bezinningsplaats

“De leden van de kerkfabriek van de Sint-Martinuskerk openen vanaf 14 uur en zorgen voor extra aandacht bij het project Pad van de Hoop”, aldus voorzitter José Boone. Het pad zal het ziekenhuis AZ Delta met de tuin naast de kerk verbinden. In die tuin komt er een bezinningsplaats met een kunstwerk. Om 15 uur is er uitgebreide informatie met powerpointpresentatie over het project. Daarna volgt een afsluitende drink. (AD)