Open Huis De Zwiermeulen brengt mensen samen

Woensdagavond is in de Sint-Pietersmolenwijk het Open Huis De Zwiermeulen geopend. Dit Open Huis, het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen Vivendo en het buurtwerk Sint-Pieters, staat voor een sociale wasserette en is ook een ontmoetingsplaats en een kunstige uitvalshoek. Het open huis wordt uitgebaat door wijkbewoners met ondersteuning door Covias.

“De projectsubsidie ’20 jaar Brugge 2002’ was de motor om leven te krijgen in dit woonhuis te midden van de Sint-Pietersmolenwijk. Deze projectsubsidie werd hier uitgereikt omdat net deze wijk met Wijk-Up een belangrijke rol had in de programmatie buiten de stad van ‘Brugge 2002’”, vertelt Cultuurschepen Nico Blontrock.

“Nu werd er gekozen om een aantal kunstenaars te laten resideren in deze woning, met als doel via interactie met de buurt kunst te maken. Het was een heel ambitieuze doelstelling, waarbij we nu merken dat het niet evident is om organisaties en kunstenaars langdurig los te laten in een sociale woonwijk. Maar het kunstproject was zeker de motor om in het open huis een zekere dynamiek te krijgen.”

Muurschildering en foto’s

Peter Aspeslag, een plaatselijke kunstenaar, gaf in het open huis diverse workshops aan klassen uit de lagere school. Met wat hulp van enkele buurtbewoners maakte hij in de woonkamer ook een kleurrijke muurschildering die naar de wasserette verwijst.

Fotograaf Sammy Roelant haalde een 80-tal inwoners van Sint-Pieters voor de lens en liet deze portretten tijdens de opening zien. “Nu ben ik nog bezig met een reeks straatbeelden te maken. Sint-Pieters was in 1893 de eerste fusiegemeente in België en werd door Brugge als een kolonie gezien. Het resultaat is een interessante lappendeken, met naast mooie stukken natuur bouwsels uit de jaren ’50 en ’60. Bedoeling is om een eerste reeks foto’s in maart volgend jaar in de pastoriewoning tentoon te stellen.”

De Zwiermeulen is gelegen in de Kanunnik Loghestraat 8 in Sint-Pieters en is open op dinsdag- en woensdagnamiddag. De bedoeling is om ook op andere tijdstippen open te zijn. Buurtbewoners die zich hiervoor willen engageren, kunnen mailen naar patrick.anthone@mintus.be of naar alain.deswarte@pandora.be. (CGRA)