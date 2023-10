Open Harten organiseert kaasavond: “Zo steunen we projecten van stads- en streekgenoten”

Op zaterdag 21 oktober organiseert Open Harten Poperinge voor de derde maal zijn kaasavond ten voordele van de projecten van stads- en streekgenoten. Het Enko-onderwijsproject van Mien De Graevee en de blindenschool in Mushasha (Burundi) van Cécile Camerlynck zijn de twee hoofdprojecten van de kaasavond 2023.

“Open Harten kiest er sinds de vernieuwde visie en werkwijze voor om telkens per activiteit twee hoofdprojecten uit te kiezen, maar laat daarbij wel ook zijn andere projecten delen in de opbrengst. De hoofdprojecten krijgen een groter aandeel van de winst. Bij een volgende activiteit zijn het dan twee andere projecten die het meest gesponsord worden”, vertelt Jan Vanriest van Open Harten.

Momenteel zet Open Harten zich in voor zes projecten. “In Afrika sponsoren we drie verscheidene activiteiten in drie verscheidene Afrikaanse landen. Het Enko-onderwijsproject van Mien De Graeve, de blindenschool in Mushasha (Burundi) van Cécile Camerlynck en het huisvestingsproject van Christine Mukantwali (Rwanda) via pater Hugo Pareyn. In Chili gaat het om het opvanghuis Hogar Quillahua voor meis-jes ondersteund door Mariette Kesteman. In Bandel (West-Bengalen –India) is er steun voor het weeshuis van de Sisters Adorers via Jan Vanriest en tenslotte krijgt ook broeder Marc Beddeleem ondersteuning voor zijn werk bij daklozen in diverse grote steden.”

Het Enko-onderwijsproject van Mien De Graevee is één van de hoofdprojecten van de kaasavond 2023. © gf

Kaasavond 2023

Het Enko-onderwijsproject van Mien De Graeve en de blindenschool in Mushasha (Burundi) van Cécile Camerlynck zijn de twee hoofdprojecten van de kaasavond 2023. Het Enko-onderwijsproject zorgt ervoor dat in diverse landen in Afrika scholen ontstaan waar onbemiddelde jongeren door financiële ondersteuning toch de kans kunnen krijgen om verder te studeren. Cécile Camerlynck trekt al enkele jaren naar Burundi om daar diverse projecten te ondersteunen. “Zo werkt ze in het ziekenhuis en de gevangenis. Ze geeft lessen en helpt verlaten straatkinderen. En er is ook haar hulp voor de blindenschool in Mushasha.”

De kaasavond vindt plaats op zaterdag 21 oktober. Om 17 uur is er een eucharistieviering in de O.L.V.-kerk in Poperinge en om 18.30 uur start de kaasavond in het LMC-college in Poperinge (toegang via Deken De Bolaan). Kaarten bestellen kan bij Cécile Camerlynck (0477 98 80 21), Mariette Kesteman (057 21 85 52), Lucréce Louwagie (0488 56 97 79) en Jan Vanriest (0473 56 98 31). Betalen via rekeningnummer BE03 4673 3583 3184 van Open Harten Poperinge. (LBR)