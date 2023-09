Open Geestdagen in Menen zetten in op mentaal welzijn

Op 7 en 8 oktober worden in Menen voor het eerst de Open Geestdagen georganiseerd. Tijdens de tweedaagse staat het mentaal welzijn centraal.

De verschillende diensten binnen de stadsgrenzen worden er aan het grote publiek voorgesteld, in een poging het geheel laagdrempelig te maken. In samenwerking met de stad worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zowel de ambulante diensten als de diensten waar mensen langdurig verblijven, openen de deuren. Verschillende diensten, zoals het PCM, het CAW of De Pyramide slaan hiervoor de handen in elkaar. Op 4 oktober verzamelen de zorgprofessionals in het cc De Steiger voor een symposium.