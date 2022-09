Open deuren en spectaculaire veiligheidsdag bij brandweer

De brandweer van Wingene zwaait op zondag 4 september de poorten van de kazerne wagenwijd open. Op vrijdag 2 september vindt er een optreden met pop-up bar plaats.

“Na het succes van vijf jaar terug wilden wij opnieuw een spetterend evenement voor jong en oud organiseren”, vertelt postoverste Johny Verfaillie. “De voorkeur ging naar een heus feestweekend met een pracht van een programma. Dat feestweekend start op vrijdagavond 2 september omstreeks 18 uur. De coverband Bruges Swan Patrol komt optreden om 21 uur en brengt rocknummers van de jaren zestig tot heden. De ambiance zal niet ontbreken en meezingen zal zeker aan de orde zijn. Huis-deejay Steffy vult de muzikale, dansbare klanken aan. Voor één keer zal de parking aan de brandweerkazerne dienst doen als evenementenruimte, met een podium en pop- up bar onder de naam De Vuurbal.”

De grote dag is toch wel de veiligheidsdag op zondag 4 september.

“Vanaf 13.30 uur staan de poorten van onze brandweerkazerne wijd open. Iedereen krijgt de kans om eens binnen te gluren en een kijkje te nemen achter de schermen. Dit wordt de gelegenheid om te ontdekken welke taken de brandweer allemaal op zich neemt.”

Aandacht voor kind

“De veiligheidsdag staat bijzonder in het teken van het kind. Er is een klimmuur, een enig echt brandweer-springkasteel en een blushuisje met blusoefeningen voorzien. Bij de brandweerrace kunnen kinderen sturen of werken met een brandweerpistool. Een unieke ervaring beleven ze alvast in de escaperoom en de rookkamer. De spetterende death ride doet kinderen actief bezig zijn en bij Het Brandweer Rad van Fortuin zijn er prijsjes te winnen.”

“We hebben ook de lokale politie Tielt uitgenodigd en omstreeks 14 uur verwelkomen we de nieuwe mug-heli. Het Rode Kruis werkt hier ook graag aan mee. Uiteraard zijn er ook demonstraties. Om 14.30 uur is er een demo van de jeugdbrandweer Pittem, daarop volgt een demo van het Red team, met een torenkraan waarbij men mensen kan redden vanuit de hoogte, en de brandweer Wingene sluit de demo af met een leuke verrassing.”

Dit evenement is volledig gratis en vindt plaats aan de brandweerpost van Wingene. Op zondag is de bar- en eetstand open van 13 uur tot 18 uur.