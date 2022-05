Opbrengsten van de Dag van de Vriendschap gaan naar vzw Kiekafobee

Vandaag werd de dag van de vriendschap gevierd met een gigantisch ontbijt aan de Havengeul in Nieuwpoort.

Men telt gemakkelijker zijn schapen dan zijn vrienden zei Socrates en inderdaad het was moeilijk om op deze dag van de vriendschap de vele deelnemers aan de grote ontbijttafel te tellen.

In 2006 en 2016 vond er al eens zo’n groot ontbijt plaats aan de Westkust ten voordele van het goede doel. De toenmalige initiatiefnemers de Ambassadors Westkust, Unizo Nieuwpoort en JCI Veurne-Westkust, deden dit vandaag nog eens over met zicht op de IJzer. Met dit grote ontbijt willen ze Kiekafobee steunen. Deze vzw zorgt ervoor dat kinderen met een levensbedreigende ziekte met hun gezin even kunnen van strand en zee genieten. Deze vzw heeft een paar appartementen in Koksijde die de gezinnen tegen een minimale vergoeding kunnen huren voor een deugddoende vakantie.

De Junior Chamber (JCI) een internationale organisatie van jonge ondernemers won met de realisatie van dit creatieve project, waarbij vriendschap en engagement centraal staat, de prijs voor het beste gemeenschapsproject in 2016. Ook de Ambassador Club Westkust, in eerste instantie een vriendenclub die naast de maandelijkse bijéénkomsten zich inzet voor sociale projecten in de streek en de lokale Unizo afdeling, die instaat voor een ondernemersvriendelijk beleid, steunen eveneens dit kindvriendelijk project.

“Een lekker ontbijt is het bindmiddel tussen de mensen. Samen eten doet praten en zo leren mensen elkaar kennen en kunnen er vriendschappen ontstaan. Op die manier kunnen mensen elkaar ook uit hun isolement halen”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.(PG)