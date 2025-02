Opbrengst van ‘bussenschudden’ gaat naar MamaStart

Het Koninklijk Comité voor Initiatief overhandigde tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Varens in Sint-Andries een cheque van 2.800 euro aan de organisatie MamaStart. Dat was de opbrengst van het bussenschudden tijdens de jongste Sterrenstoet, die tijdens de kerstperiode vorig jaar door de straten van Brugge trok. De opbrengst van die twee Sterrenstoeten gaat telkens naar een Brugs goed doel. MamaStart is een Brugse organisatie die zich inzet voor mama’s met jonge kinderen en zwangere dames die het financieel (even) wat moeilijker hebben. (gf)