Opbrengst Roze Klaverbladloop gaat naar multiple sclerose

Het Running Ladiesteam uit Geluwe organiseert op zaterdag 19 maart de Roze Klaverbladloop. De opbrengst gaat volledig naar het MS-Huis Menen.

“Het Running Ladies team uit Geluwe is een toffe bende vrouwen van twintig tot zeventig jaar die regelmatig gaan lopen”, vertelt Nadine Taillieu. “Het merendeel van de groep leerde elkaar kennen tijdens een ‘loop je fit’-activiteit, een voorloper van Start to Run. Die bende is ondertussen flink gegroeid. Nu heb je ook de Walking Ladies en de Cycling Ladies – die groep fietste al de Mont Ventoux op.”

“We lopen twee keer per week. Er ligt geen druk op de prestaties. Het is belangrijk om ondertussen wat te kunnen babbelen. Al durft mijn man Gert – het enige mannelijke lid van de groep – al eens het tempo op te krikken als het wat te laag ligt. Hij is een beetje onze herder en wij zijn dan de schapen die volgen. (lacht)”

Samen arriveren

Een klaverbladloop is een parcours in groep. De lopers kiezen zelf hun afstand: 5, 10, 16 of 21 kilometer. Eén lus is vijf kilometer. Wie de halve marathon kiest, begint de eerste lus te lopen om nadien op het centrale punt terug te komen. Dan vervoegt de volgende groep (16 km) de eerste groep. Zo gaat het verder, tot iedereen de laatste vijf kilometer loopt.

Veel mensen weten niet wat MS is. Je ziet het niet, maar het is er wel

“Het is de bedoeling om met iedereen samen te eindigen”, vertelt loopster Nathalie Vanryckeghem. “Daarom loopt er ook altijd iemand van de organisatie voorop om het afgesproken tempo te bepalen. We hebben het concept zelf uitgevonden omdat we het belangrijk vinden om als groep te lopen. Je kan het beschouwen als een omgekeerde wedstrijd: er zijn geen verliezers, iedereen is een winnaar. Alle lopers zijn welkom. Er zijn ook wandelingen van 5 of 10 kilometer voorzien.”

Zenuwstelsel

Het MS-Huis in Menen is een ontmoetingscentrum voor mensen met multiple sclerose, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Het centrum doet enkel een beroep op giften en schenkingen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, die gratis zijn voor alle leden.

“De samenwerking met het MS-Huis Menen is niet toevallig”, zegt Nadine van het Running Ladiesteam. “Mijn dochter Lisa heeft MS en gaat regelmatig naar de activiteiten van het MS-Huis. Ik weet dat het geld goed zal gebruikt worden.”

Marleen Deruytere, coördinator en verpleegkundige van het MS-Huis Menen, is heel blij met de steun: “Het zijn moeilijke tijden geweest tijdens de coronalockdown. We konden niets organiseren. Ik ben blij dat we weer iets mogen doen. De Klaverbladloop is een uniek project waaraan jong en oud kunnen deelnemen. Er doet ook een delegatie van MS-leden mee. Ikzelf heb ook MS, sinds mijn 24ste. Er zijn veel mensen die niet weten wat het is en wat de gevolgen precies zijn. Je ziet het niet, maar het is er wel.” (BV)

Inschrijven kost tien euro per persoon. Start vanaf 14 uur. Info: runningladiesgeluwe@gmail.com.