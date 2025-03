Opbrengst passieconcert opnieuw voor vzw Kerit

In de Sint-Michielskerk klinken elk jaar, net voor Pasen, de klanken van een passieconcert, een avond van ontmoeting, verstilling en troost. “Dit jaar brengen we een heel apart programma met vooral onbekende klassieke muziek”, zegt Ann Sarre, voorzitter van het Roeselaars Kamerkoor.

Het passieconcert voor het goede doel kent in Roeselare een lange traditie. Het initiatief, dat groeide in de schoot van de coalitie van mensen van goede wil, wordt vanaf dit jaar verdergezet door de werkgroep Cultuur@Kerk-in-Roeselare.

“De titel dit jaar is Threnoi, de naam van het boek Klaagliederen dat te vinden is in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het is een van de ontroerendste boeken in de Bijbel”, vertelt Ann Sarre, voorzitter van het Roeselaars Kamerkoor dat al even traditioneel elk jaar het passieconcert zingt. “Het is een literair meesterwerk dat de intense pijn van de inwoners van Juda vastlegt na de vernietiging van Jeruzalem door de Babyloniërs in 586 voor Christus. Je kan bijna niet anders dan meteen de link te leggen met de huidige oorlogen in Congo, Gaza en Oekraïne en de ellende die dat met zich meebrengt.”

De Kerit

“Voor de zangers van ons kamerkoor was de muziekkeuze, gemaakt door onze dirigent Kevin Hendrickx, een verrassing. Hij selecteerde vijf stukken van relatief onbekende componisten. Zo plaatst hij een hedendaagse zetting van Richard Burchart naast de Spaanse renaissancecomponist Alonso Lobo. Er is ook werk van de Argentijn Alberto Ginastera en van de iets meer bekende Poulenc. Opvallend op de affiche zijn de hymnes van Sarah MacDonald, een vrouwelijke Canadese componist. Het koor wordt bijgestaan door pianiste Sanderijn Demuynck”, aldus nog Ann Sarre.

De opbrengst van dit passieconcert gaat ook dit jaar weer naar De Kerit vzw, een enthousiaste ploeg vrijwilligers die zich in Roeselare inzet voor kansarmen. Zij luisteren en bieden administratieve hulp aan mensen die door de mazen van het sociale net vallen. Kerit voorziet ook in tijdelijke huisvesting, meubelen, kledij en er wordt gezocht naar structurele oplossingen.

‘Threnoi’ met het Roeselaars Kamerkoor op zaterdag 22 maart om 20 uur in de Sint-Michielskerk. Tickets kosten 25 euro, receptie inbegrepen. Bestellen kan via mail op passieconcert@cultuur-kerkinroeselare.be of op het nummer 0474 28 79 96.