Opbrengst Oesterfeest verdeeld onder goede doelen

Onder een stralende zon en met een zeebries in de lucht verzamelde zich een enthousiast publiek in de Nieuwpoortse Vismijn voor het jaarlijkse oesterfeest. Freddy Populiere, de nieuwe voorzitter van de Nieuwpoortse Blauwe Boei, kon met de opbrengst van het oesterfeest van vorig jaar een aantal verenigingen een cheque overhandigen. Zo kregen de volgende verenigingen een welverdiende steun: 1.500 euro voor MS-liga Westhoek, 1.000 euro voor Immanuel’s Children’s Projects, 1.045 euro voor Help Brandwonden Kids, 1.000 euro voor Seascouts, 800 euro Okan Nieuwpoort, 500 euro voor Willen is Kunnen en 500 euro voor Fietsbieb Veurne. In totaal kon de Nieuwpoortse Blauwe Boei met elf edities van het Oesterfeest al meer dan 47.000 euro schenken aan verschillende goede doelen. (PG/foto IV)