Opbrengst Halloweenboerderij gaat naar nieuwbouw ‘Withuys’ bij Dominiek Savio

Vzw Dominiek Savio in Hooglede mocht een cheque van maar liefst 5.125 euro in ontvangst nemen. De dochter van Marieke Meuleman loopt er school en ze wilden graag meehelpen om een nieuw ‘Withuys’ te financieren.

“Ik schakelde daarvoor de hulp in van goede vriendin en collega Tanya. Samen hebben we het laatste weekend van oktober de VABI-boerderij opgesmukt in halloweensfeer en zo haalden we een aardig bedrag op om te kunnen schenken aan de basisschool van mijn dochter”, vertelt Marieke Meuleman.

De cheque werd samen met de kinderen van Marieke en Tanya overhandigd aan twee opvoedsters Silke en Els die alvast heel blij zijn met de opbrengst van de inzamelactie. (EVG)