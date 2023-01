Opbrengst gezinsquiz Sint-Amandusschool voor babybank

De leerlingen van de vijfde klas van de Sint-Amandusschool organiseerden een originele gezinsquiz in het kader van De Warmste Week. Elke ploeg bestond uit twee volwassenen en een leerling jonger dan 12 jaar. “Een uniek quizconcept”, aldus quizmaster Geert D’Haene.

Na twee uur intense quizstrijd kwam het team De quizzers zonder naam met Veerle Delahaye, Joke De Roo en Fien Vervaeke (12 jaar) als eerste uit de bus. Op de tweede plaats eindigde Moeten wij onze vinger opsteken als we het weten? met Chris Sabbe, Filip Vanluchene en Lowie Verhelst (10 jaar). De bronzen plak was voor het team De Blauwe tomaten met Alexander Wullaert, Anneleen Vannieuwenhuyse en Louis Wullaert (10 jaar). Juf Carine: “De vijfdejaars hadden al 480 euro voor De Warmste Week bijeengespaard. Met de opbrengst van de quiz bereiken we nu het mooie bedrag van 1.200 euro. Deze som wordt overgemaakt aan de babybank van het Huis van het Kind Meulebeke, een organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen met baby’s en kleine kinderen.” (LB/foto Luc)