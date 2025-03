“Opbrengst gaat naar War Child”: Jules (22) organiseert met Live4Change 30 uur livestream voor het goede doel

Van donderdag 20 tot vrijdag 21 maart organiseert Tieltenaar Jules Verloove het bijzondere evenement Live4Change. Dertig uur lang zal hij livestreamen, muziek draaien en fijne gasten ontvangen. “De opbrengst gaat naar War Child”, aldus Jules.

Jules Verloove (22) kwam in 2020 voor het eerst op het idee om een livestream te organiseren. “Het waren toen vreemde tijden door corona. Ik zat net in mijn eerste jaar hoger onderwijs en had heel weinig les op de campus. Tijdens de coronapiek waren zelfs álle lessen online. We voelden dan ook weinig connectie met onze medestudenten en ik merkte dat iedereen daar wel echt onder leed. In december liet een docent ons na de les nog een kwartiertje in de online ruimte om wat muziek te draaien en het gezellig te maken. Ik werd aangeduid als deejay en uiteindelijk bleven we allemaal veel langer hangen dan voorzien”, aldus Jules.

Livestream

Toen de studenten aangaven dat het moment hen had opgeladen, ging Jules de challenge aan om 24 uur live te draaien. Het was toen februari 2021. “Het event heette toen gewoon 24 uur Livestream en was enkel toegankelijk voor studenten. Ik draaide vanuit mijn kamer online muziek en koppelde er meteen ook een goed doel aan. Dat is sowieso iets wat me altijd geïnteresseerd heeft, hoe we als samenleving iets extra kunnen betekenen voor een groep mensen. Door corona hadden heel wat jongeren het moeilijk, dus viel de keuze op het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Het evenement bracht toen 735 euro op.”

Toen de school van Jules in het najaar van 2023 zélf met de vraag kwam om een tweede editie te organiseren, sprong Jules meteen op die kans. “We hebben toen de overstap gemaakt naar een stream die voor iedereen toegankelijk was. Tijdens de allereerste editie had ik mijn stoute schoenen aangetrokken en een aantal BV’s gecontacteerd om in te bellen tijdens de stream. In 2023 was er natuurlijk wel de mogelijkheid om hen fysiek uit te nodigen en tot mijn verbazing was iedereen meteen bereid om tijdens de stream langs te komen. We haalden toen geld op voor Tejo, een organisatie die gratis therapie aanbiedt aan jongeren.”

War Child

Een jaar later verlengde Jules de 24 uur naar een livestream van maar liefst 30 uur. “Het team waarmee ik samenwerk, werd ook groter en die editie is echt wel ontploft. We zijn door meer dan 10.000 unieke kijkers bezocht. We haalden toen maar liefst 2.426 euro op voor het Kinderkankerfonds en Talentenatelier voor jongeren.”

Hoewel Jules aangekondigd had dat de stream van 2024 de laatste zou worden, voelde hij dat er in zijn idee meer potentieel zat. “Daardoor heb ik in januari besloten om het toch opnieuw te organiseren, maar dan onder een nieuwe naam. Tegelijkertijd willen we het allemaal ook nóg professioneler aanpakken.”

“Naast BV’s komen er ook mensen die voeling hebben met War Child”

Die nieuwe naam werd Live4Change. “Het wordt opnieuw 30 uur livestream. Ons goede doel dit jaar is War Child geworden. Ik wilde de stream al langer voor hen doen, maar voelde me er bij de vorige edities nog niet klaar voor. Momenteel zijn er jammer genoeg veel conflicten in de wereld, 19 procent van alle kinderen wereldwijd leeft in een conflictsituatie. Dat is waanzinnig. Er is ook contact opgenomen met de organisatie en we hebben heel veel info van hen gekregen. Er komen opnieuw BV’s langs, maar ook mensen die voeling hebben met War Child. Denk dan aan documentairemaker Chris Michel, die regelmatig in contact kwam met de organisatie, en klankman Pascal Braeckman. Maar ook Dorian Liveyns, Amine Boujouh, Shauni Van Impe, Matthias Vandenbulcke en vele andere inspirerende gasten zegden toe.”

Toekomst

Intussen studeerde Jules af als leerkracht lager onderwijs, maar hij startte aansluitend nieuwe studies om les te geven in het secundair onderwijs. “We dromen er met het team ook van om Live4Change verder uit te bouwen, zodat het meer wordt dan enkel de livestream. We denken nu goed na over welke stappen we daarvoor nog willen zetten.”

De livestream van Live4Change kan je volgen van donderdag 20 maart om 14 uur. Meer info via live4change.be.