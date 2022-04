Opbrengst Derde DeltaClassic gaat naar 1.000 km Kom op tegen Kanker: “Campussen met elkaar verbinden”

In het weekend van 23 en 24 april wordt de derde editie van de DeltaClassic georganiseerd. Een fietshappening voor wielertoeristen én sportieve families ten voordele van de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker.

Kom op tegen Kanker is een dankbaar thema waar mensen zich graag voor inzetten. “Iedereen kent wel iemand die deze vreselijke ziekte aan den lijve heeft ondervonden”, vertelt Philiep Vermander.

“Het mooie aan ons evenement is dat de steden waar AZ Delta gelegen is, symbolisch met elkaar worden verbonden. Ondertussen geniet je van alle mooie stukjes die onze regio rijk is. Bij de nieuwbouw in Rumbeke zijn speciaal voor medewerkers die met de fiets naar het werk komen, fietsroutes uitgestippeld.”

Gratis ijsje

“Anders dan de coronaveilige editie van vorig jaar, zal er op alle campussen heel wat te doen zijn”, klinkt het enthousiast. “De zaterdag staat volledig in het teken van de wielertoeristen. Dan is er bevoorrading op campus Torhout en Menen. Zondag is dé familiedag bij uitstek. Het epicentrum van onze Delta Classic blijft campus Brugsesteenweg waar je het hele weekend lang kunt genieten van een heerlijk hapje en drankje aan de foodtrucks of aan de bar. Elke rit vertrekt en eindigt daar. De kindvriendelijke familietocht beslaat 20 km en gaat heen en terug naar de nieuwbouw in Rumbeke, waar heel wat animatie zal plaatsvinden met een gratis ijsje voor de kids.”

Anders dan vorig jaar valt er op heel wat plaatsen iets te beleven

“Daarnaast kun je ook nog kiezen voor de noordlus richting campus Torhout die 40 km bedraagt. Ben je iets meer getraind dan schotelen we je met campus Menen 70 km voor de wielen. “

“Als je de volledige lus Roeselare, Menen, Torhout aflegt, heb je bij je aankomst zonder pech 110 km op de teller. De coronaveilige versie van 2021 lokte maar liefst 1.400 deelnemers. Dit jaar willen we gewoon knallen met een coronaveilige editie met alles erop en eraan.”

Wieleroutfit

Na inschrijving ontvangt iedereen een routekaartje en de GPX-bestanden. “De opbrengst gaat integraal naar de 1.000 km van Kom op tegen Kanker, waar tijdens het hemelvaartweekend drie groepjes van telkens acht personen, een mix van medewerkers van AZ Delta, elk 1.000 kilometer fietsen. Hiervoor moesten we minstens 16.500 euro inzamelen.”

Deelnemen aan de DeltaClassic kost 5 euro per persoon. Met verzekering komt daar nog 2,50 euro bij. Kinderen jonger dan 12 rijden gratis. Uit alle inschrijvingen worden er trouwens enkele gelukkigen uitgeloot die een gloednieuw AZ Delta-wieleroutfit zullen ontvangen.

Voor info én inschrijven kan je terecht op de website www.1000km-azdelta.be