Opbouw strand De Haan loopt vertraging op door voorjaarsstormen en werken aan strandhoofden

Door het stormweer in februari en de werken aan de strandhoofden in Wenduine, liepen de nivelleringswerken op het strand van De Haan vertraging op en kunnen de strandcabines en -bars er momenteel nog niet opgebouwd worden. Volgens burgemeester Wilfried Vandaele wordt alles in het werk gesteld om het strand zo snel mogelijk weer effen te krijgen.

De gemeente De Haan streeft er altijd naar om cabines en strandbars al vanaf 15 maart te laten opbouwen. Dat dat dit jaar niet zou kunnen, werd eerder meegedeeld op een vergadering met de professionele en semiprofessionele uitbaters. “Daar werd afgesproken dat we de uitbaters zelf zouden verwittigen van zodra ze met de opbouw konden starten”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Grote vertraging

De voorjaarsstormen zorgden voor een aanzienlijke vertraging van de nivelleringswerken. In Wenduine zullen de strandcabines daardoor tussen de Rotonde en de speelboot pas vanaf donderdag 24 maart opgebouwd kunnen worden, richting de Cabane moeten de effeningswerken zelfs nog starten. Tussen de speelboot en de surfclub eindigen de werken aan de strandhoofden dan weer pas op 22 april. Tegen 6 mei zou het strand daar dan effen zijn en kunnen de cabines en de strandbar WEN1 opgesteld worden.

Situatie De Haan

In De Haan hebben de vertragingen iets minder impact: de centrale strandzone tussen trap 1 en de surfclub Windhaan zal tegen maandag geëffend zijn en dinsdag kan er dan gestart worden met het opbouwen van de strandcabines. De effeningswerken richting Zeepreventorium starten wel pas na 21 maart. In Vosseslag ten slotte, kon de opbouw van de strandbar gisteren al van start gaan. Het plaatsen van de private cabines hangt af van de suppletiewerken die er momenteel nog aan de gang zijn. (WK)