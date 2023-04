Opbouw Paasfoor in Kortrijk begonnen

Op het nieuwe foorterrein aan het Nelson Mandelaplein/Kortrijk Weide is het druk. Er wordt op- en aangereden met materiaal en volop gewerkt om de 38 métiers op te zetten.

Plaatsmeester Marcel Holvoet: “We zijn goed bezig. Om alles ordentelijk te laten verlopen, liet ik de foreins niet allemaal tegelijk toekomen. Er is over de volledige dagen van opzetten een tussenpoos van 2 uur ingelast tussen elke métier om iedereen de kans te geven te kunnen manoeuvreren met grote opleggers of vrachtwagens. Voor de foorkramers is dit mooi meegenomen zeggen ze. Voor hen is het zo gemakkelijker werken.”

Stratenplan

Patrick Dehoux staat er met een ringenspel (een ring rond een fles of puntig voorwerp gooien) en een ballenspel om blikken omver te gooien. “Het is een zeer mooi plein met een mooie ruimte en gelukkig staan er ook veel mooie en zelfs grote métiers tussen de 38 die op het plein staan. De wandelafstand tussen het centrum en het plein is niet zo groot. Het zal misschien een beetje tijd vragen om bekend te worden waar we staan. De stad maakte een mooi stratenplan op.”

Christophe Sellier staat er met Miniscooter. “We zijn niet 100 procent tevreden, want we vallen net buiten het plein waar iedereen samen staat. We zijn nochtans geen groot métier: 4 bij 9 meter. Een foor moet toch samen staan”, zegt mevrouw Sellier. “Wij komen woensdag aan, maar zijn nog niet zeker of we het doen. De vraag is of we volk zullen trekken. Het is 200 kilometer heen en 200 kilometer terug, mazout kost ook geld.”

Plaatsmeester Marcel geeft duiding: “Ze staan samen met het gebakkraam net langs de buitenkant op een zichtbare plaats, quasi aan de ingang van het plein kant zwembad.”

De 38 métiers gaan van een loopspookhuis, Rock & Rollercoaster, hindernissenparcours en schud- en shakekramen tot visspel, kindermolen, kinderschietkraam, waterbuggy voor de allerkleinsten en friet-, drank- en pastakramen. Ook de suikerspin ontbreekt niet.