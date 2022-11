Opbouw nieuwe kinderopvang De Kangoeroe gestart op Sportpark in Kuurne

De voorbije weken zijn de eerste werkzaamheden opgestart die de metamorfose inleiden die de buitenschoolse opvang ‘vzw De Kangoeroe’ op het Sportpark zal ondergaan. De oude opvangwoning was immers dringend aan vervanging toe. De nieuwe kinderopvang krijgt een nieuw stekje in multifunctionele units gelegen vlakbij hun oude locatie in het Sportpark nabij de Boomgaardstraat, op het huidige omnisportveld.

De grondwerken werden reeds de voorbije weken opgestart, waardoor gisteren de nieuwe multifunctionele units konden worden geplaatst. Dit zal een drie tot viertal weken in beslag nemen. Deze ‘units’ zijn volledig uitgerust met de noodzakelijke voorzieningen op gebied van veiligheid, hygiëne en energie.

Tegelijkertijd worden de nutswerken voorzien en rioleringen gelegd. Daarnaast komt er eveneens een nieuw toegangspad naar de nieuwe kinderopvang via de Boomgaardstraat. Deze werkzaamheden staan gepland midden december, net als de herstellingen aan de afsluiting van het Sportpark. De gemeentediensten staan in voor de omgevings- en grondwerken.

Als alles volgens plan verloopt, zou de kinderopvang in de tweede helft van januari kunnen verhuizen. “Begin februari hopen we samen met de kinderen de nieuwe opvang feestelijk te openen”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “De oude conciergewoning – waar De Kangoeroe huidig gevestigd is – wordt gesloopt en maakt in de toekomt plaats voor een nieuw omnisportveld. We gaan dus de kinderopvang en het omnisportveld gewoon wisselen van plaats en zo zal alles in een nieuw kleedje zitten.”

Kwaliteit

In de buitenschoolse kinderopvang kunnen 28 kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar terecht op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. De kindjes zullen alvast heel blij zijn met hun nieuwe groene locatie vlakbij. Met deze nieuwe locatie blijft het gemeentestuur volop de kaart trekken van kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang, gezien er grote nood heerst aan opvang van kinderen bij Kuurnse ouders buiten de schooluren.

Het nieuwe gebouw zal ook multifunctioneler ingezet worden. De nabijheid van het Sportpark, de sportdienst en de bib maken dit mogelijk. Het kostenplaatje van de investering bedraagt 300.000 euro. (BRU)