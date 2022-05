Opa met kleinzoon in zijn armen aangereden in De Panne

In De Panne werd een opa met zijn 2-jarige kleinzoon aangereden door een wagen. Het jongetje kwam met zijn hoofd op de grond terecht en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag in de Koninginnelaan in De Panne. Een 59-jarige man uit Jemeppe-sur-Sambre (Namen) wilde met zijn kleinzoon in zijn armen de straat oversteken. Een vrouw uit Kortrijk kon niet meer op tijd remmen. De grootvader droeg zijn kleinzoon in zijn armen en kwam op de motorkap van de wagen terecht. De jongen viel uit zijn armen en kwam met z’n hoofd op de grond terecht.

Volgens de politie Westkust werd hij met een bloeduitstorting op zijn voorhoofd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De vrouw uit Kortrijk die hen heeft aangereden kreeg een proces-verbaal.