Op zondag 20 maart na twee jaar eindelijk volwaardige Filou Classic

Na twee coronajaren zal er op zondag 20 maart eindelijk een volwaardige editie van de Filou Classic georganiseerd kunnen worden. Er zijn twee gezinsfietstochten, vier parcours (van 40 tot 125 km) voor de cyclosportieven en keuze uit zes wandelafstanden.

De plannen van de Filou Classic dateren al van 2020. “Op de dag van onze persvoorstelling kondigde men de eerste lockdown af”, weten broers Dieter en Gunter Devoldere. De plannen voor het eerste fiets- en wandelevent met het Bierkasteel als uitvalsbasis mochten de koelkast in. “In 2021 hebben we dan een alternatief op poten gezet. Een maand lang kon je gratis de parcours downloaden en afhaspelen. Een coronaveilige versie, maar dit jaar zijn we klaar voor onze eerste volwaardige editie.”

Keuze op overschot

De organisatie is in handen van twee verenigingen: de Emelgemse Wielervrienden en de Wandelende Pekkers die hun thuishaven in ‘t Stil Ende hebben. “Eigenlijk twee verenigingen waarvan het ledenbestand wat in elkaar overvloeit. Voor de Filou Classic hebben we een organiserend comité waar ook Dimitri Deflo, Bart Goethals en Koen Vandenberghe mee in zetelen”, zeggen de broers. Bruno Lambert vormt de link met het Bierkasteel.

“Zij stippelen de verschillende routes uit, wij zorgen voor de entertainende factor”, zegt PR-manager Bruno Lambert. Wie wil deelnemen aan de Filou Classic heeft zowel voor het wandelen als het fietsen keuze tussen verschillende afstanden. “We bieden zes verschillende wandelafstanden: van een haalbare 5km – ideaal voor met het gezin – tot een uitdagende tocht van 42km. Ook voor de fietsers zijn de uitdagingen niet mis. Je kan kiezen tussen een vlakke 40 of 60km of een heuvelachtige 90 of 125km. Ideaal voor wie zich wil voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen!” Tot slot zijn er ook gezinsfietstochten van 13 of 26km. “Samen gaan fietsen blijft een geliefde gezinsactiviteit. Als je daarna nog even kunt nagenieten van een drankje en een frietje in onze prachtige foederzaal is de zondag meer dan geslaagd.”

Vooraf inschrijven

Inschrijven is zowel vooraf als op de dag zelf mogelijk. “Ik raad iedereen aan om zich vooraf in te schrijven, want dan betaal je slechts 3 euro in plaats van 5 euro inschrijvingsgeld. In ruil start je jouw Filou Classic met een gratis koffie, geniet je van de nodige bevoorrading onderweg en krijg je een blikje Filou bij aankomst. Voorts ontvang je nog een Sportline-kortingsbon en een Multibazar-waardebon.” En er is meer, want wie zich vooraf inschrijft, maakt ook kans op één van de 50 cadeaupakketten. “We verdelen onder andere Filou-bierpakketten en cadeaubonnen om te besteden in het Bierkasteel”, aldus Bruno.

Starten kan vanaf 7 uur. Na de sportieve prestatie is er ruimte om na te genieten op het Bierkasteel. Met de Coureurs komt een band met acht muzikanten er de sfeer in brengen.”