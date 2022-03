Op zoek naar nieuwe, frisse ideeën voor na heraanleg van de Steenakker: “Wervik zit vol creatieve mensen”

Normaliter start komende maandag de heraanleg van de Steenakker, momenteel nog de grootste centrumparking. In de toekomst wordt het een belevingsplein met veel groen. Via een participatietraject wil het lokaal bestuur op zoek gaan naar nieuwe, frisse ideeën.

“We willen graag op onze inwoners rekenen om het plein nieuw leven in te blazen, want de Steenakker moet natuurlijk een plein van ons allemaal zijn”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Een plein waar we samen kunnen komen, samen leuke dingen kunnen doen, samen kunnen spelen, samen even kunnen rusten en een praatje kunnen slaan.”

Met de ideeën van de burgers en met de ideeën van alle betrokken stadsdiensten gaat men nadien aan de slag om er een mooi belevingsverhaal van te maken.

Een verhaal dat samen geschreven wordt met de inwoners en waar alle inwoners samen de vruchten van zullen kunnen plukken.

8940 Spreekt

Ideeën zijn welkom op het gloednieuwe participatieplatform ‘8940 Spreekt’ dat te bereiken is via de website van stad Wervik en de link naar de werken aan de Steenakker. “Ideeën kunnen ook ingediend worden via een papieren formulier dat beschikbaar is aan het onthaal van het stadhuis, in de bibliotheek en de lokale dienstencentra”, zegt schepen van Inspraak en Participatie Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).”

Zo kunnen ook mensen zonder internet participeren. Tijdens deze periode is het ook mogelijk om via het platform in overleg te gaan met andere ideeën-indieners en jouw waardering uit te spreken voor een ingediend voorstel.”

Na deze indienronde gaan de betrokken stadsdiensten aan de slag met alle ideeën. “We toetsen alle ideeën af aan de haalbaarheid en gaan na waar we eventueel kleine infrastructurele toevoegingen of aanpassingen aan de plannen moeten voorzien”, zegt de schepen.

“We bezorgen hierover feedback aan alle indieners. De haalbare ideeën die we na deze fase overhouden, werken we gedetailleerder uit samen met de ideeënleverancier.”

Kompas

“Aan de ene kant wil het bestuur zo tot een duidelijk kompas voor de invulling van het plein komen, een soort van richtsnoer voor de betrokken diensten”, aldus de burgemeester.

“Maar aan de andere kant ontstaat er meteen ook een inspirerend draaiboek met een hoop creatieve, frisse ideeën waarmee het plein vanaf het begin nieuw leven krijgt.”

“Wervik heeft een rijk verenigingsleven en zit vol creatieve mensen. Of het nu gaat om een sportieve insteek, een cultureel evenement, iets voor de jeugd of een initiatief voor toeristen: alle ideeën zijn welkom. We willen streven naar aantrekkelijke stadskernen vol beleving, en het liefst doen we dat samen met onze geëngageerde burgers.” (Erik De Block)

Meer info op www.wervik.be/steenakker/participatie