Op zoek naar mandarijnen van de Sint

Sinterklaas is bijna weer in het land. De Poperingse Jeugddienst en Gezinsbond organiseren vanaf donderdag 28 november een sintwandeling. Zaterdag en zondag kun je de Sint ook ontmoeten op het einde van de wandeling. “Brieven en tekeningen zijn welkom bij de brievenbus op de trappen van het stadhuis”, zegt jeugdconsulent Emma Lips.

“Jeugddienst Poperinge en Gezinsbond Poperinge organiseren dit jaar een wandeling waarbij de kinderen op zoek moeten gaan naar de mandarijnen van de Sint”, zegt jeugdconsulent Emma Lips. “Het is een tocht van 2 kilometer die start op de binnenkoer van het stadhuis.”

Tijdens de wandeling van 2 kilometer passeer je langs verschillende plaatsen waar de Sint werkt en help je hem met de zoektocht naar de mandarijnen. Nog tot en met zondag krijgen alle flinke kinderen iets lekkers. De Sint in levende lijve ontmoeten, is ook mogelijk. “Op zaterdag 30 november en zondag 1 december kunnen de kindjes de Sint ontmoeten op het einde van de wandeling, waarbij ze van hem wat lekkers krijgen.”

Schrijf je in om een wachtrij te vermijden. Via de stadswebsite kan je de beschikbare bezoekersmomenten raadplegen en je tijdslot reserveren. Zo ben je zeker van je ontmoeting met de Sint.

Brievenbus

Kinderen die hun verlanglijst, een tekening of een brief hebben voor de Sint kunnen die veilig deponeren in een speciale brievenbus.

“Brieven en tekeningen zijn welkom bij de brievenbus op de trappen van het stadhuis”, besluit Emma.