Op zoek naar kinderfiets op maat? Leen het bij Velotheek De Wip in Knokke-Heist

Velotheek De Wip wil elk kind in Knokke-Heist de mogelijkheid bieden tot het lenen van een kinderfiets, van een eerste fiets tot een tienerfiets. Na het ontgroeien van de fiets kan deze ingeruild worden voor een grotere maat. De fietsen worden uitgeleend via Spelotheek De Wip mits een kleine bijdrage.

Vzw De Wip zet zich in om de zelfontplooiing van kinderen, jongeren en volwassenen te optimaliseren. Nu pakken ze dus uit met het uitlenen van kinderfietsen aan een verlaagd tarief, meer bepaald 30 euro lidgeld per jaar per kind. Met een UiTPAS met kansentarief geniet je bovendien van 80% korting. Naast het lidgeld wordt per kind ook wel 30 euro waarborg aangerekend, dit met een maximum van 60 euro per gezin. (MM)