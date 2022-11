Op zoek naar familie van Alberic Goddyn

Aurelia Bernast kwam onlangs vanuit Parijs op vakantie naar België, het geboorteland van haar grootvader Alberic Goddyn. Alberic werd geboren in Lichtervelde op 4 juli 1898 waarna hij zich jaren later settelde in Nieuw-Caledonië.

Aurelia Bernast (32) is geboren in Nieuw-Caledonië. In oktober laatstleden kwam ze vanuit Parijs naar België. “Mijn moeder wilde heel graag dat ik het geboorteland van mijn grootvader zou bezoeken. Ik ging eerst naar Brussel en daarna naar Brugge. Ik had geen tijd om Lichtervelde te bezichtigen, maar ging wel langs in het gemeentehuis waar ik door een heel vriendelijk team werd ontvangen.”

Aurelia zocht naar het geboortebewijs van haar grootvader, wat ze ook vond in de archieven van het gemeentehuis. “Alberic Goddyn verliet Lichtervelde voor de oorlog, hij werkte op een schip als matroos. We weten niet waarom hij in Nieuw-Caledonië terechtkwam,” vertelt Aurelia. “Alberic huwde een eerste maal en uit dat huwelijk had hij een dochter. Daarna verhuisde hij naar de Nieuwe Hebriden, waar hij trouwde met mijn grootmoeder met wie hij twee dochters kreeg, mijn moeder Astrid Goddyn en mijn tante Yvana Goddyn.”

“Mijn grootvader verliet Vanuatu in 1985, ten tijde van de onafhankelijkheid en vestigde zich met mijn grootmoeder in Nieuw-Caledonië, waar hij bleef tot hij stierf. Ik weet niet of we nog familie hebben in Lichtervelde, of zelfs in België, maar we zouden het graag willen weten.”