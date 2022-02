Op zoek naar eerbetoon voor oorlogsheld Leander Waeghe: komt er een memoriaal aan de Hazegraspolder?

Kenner van het oorlogsverleden Eddy Lambrecht ijvert er samen met Jan Dierick van de Nationale Strijdersbond voor dat de Knokse oorlogsheld Leander Waeghe, die sneuvelde in 1915, een passend aandenken krijgt. “Het grafmonument op de begraafplaats Sint-Helena komt niet in aanmerking voor bescherming maar misschien kan er een memoriaal geplaatst worden op de plaats waar hij stierf?”, hoopt Jan Dierick

Knokkenaar Leander Waeghe was een burger die tijdens de Eerste Wereldoorlog regelmatig de grens met het toen neutrale Nederland overstak met brieven voor Knokkenaars die dienden in het Belgische leger of in vluchtelingenkampen verbleven. En dan kwam hij ook terug met brieven en kranten. Geen evidentie gezien die grens werd bewaakt door Duitse schildwachten.

“Op 13 juli 1915 rond 1 uur liepen de soldaten van de Beierse Landsturm die wacht hielden op de dijk terug naar hun rustkwartier. Waeghe en twee kompanen maakten hiervan gebruik om de dijk over te steken aan de Hazegraspolder”, weet Eddy Lambrecht. “Maar aan de andere kant van de dijk precies op dezelfde plaats lagen matrozen van een Duitse compagnie in een hinderlaag. Toen Leander Waeghe op de dijk verscheen, werd hij doodgeschoten terwijl zijn kompanen konden vluchten in de duisternis.”

Leander Waeghe, die geboren werd op 6 december 1891 als zoon van café-uitbaters op de Oosthoek, had jarenlang zijn rustplaats op de begraafplaats Sint-Helena, met ook een grafmonument. Het gemeentebestuur besliste echter recent om het grafmonument te verwijderen doordat de grafconcessie niet verlengd werd door nabestaanden.

Meer mensen bereiken

“En volgens de beoordeling van het agentschap Onroerend Erfgoed heeft het graf ook geen historische funeraire waarde waardoor het dus ook geen bescherming kan genieten”, weet Jan Dierick, regionaal directeur van de Nationale Strijdersbond (NSB), die zich ook ontfermt over een gepaste herdenking van deze oorlogsheld.

Eddy en Jan brachten N-VA gemeenteraadslid en fractieleider Cathy Coudyser op de hoogte van de situatie. “Zij liet ons weten dat ook het gespecialiseerde kenniscentrum Epitaaf, samen met Erfgoed, het grafmonument nog heeft bestudeerd maar dat het niet in aanmerking kwam als uitzonderlijk erfgoed”, gaat Jan Dierick, militair op rust, verder.

Via een infobord zou het verhaal van Leander toch bewaard kunnen blijven

“Cathy Coudyser stelde een alternatieve oplossing voor: het plaatsen van een memoriaal op de plaats waar Leander werd gedood, aan de Hazegraspolder. En daarbij ook een infobord met het verhaal. Op die manier blijft het verhaal van Leander toch bewaard en bereiken we ook meer mensen dan op het kerkhof. Er komen heel veel mensen wandelen en fietsen aan de Hazegraspolder.”

“Het idee werd nu overgemaakt aan het gemeentebestuur dus we zijn benieuwd of er bereidwilligheid is om hierop in te gaan.”