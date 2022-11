Op zoek naar cadeautjes? Kado & Zo gaat weer van start in Gistel

Voor het vierde jaar op rij organiseren enkele lokale handelaars een eindejaarspop-upwinkel boordevol unieke geschenken. Het initiatief vond onderdak in de Stationsstraat 34.

Bij Kado & Zo vindt je de producten van onder meer Ann Zwaenenpoel, Ontwerp Marloes, Guust & Co en STN.bags. “Ook veel heel andere leuke makers vervoegen ons dit jaar. Denk maar aan de thee van Teas & Bees, keramiek van AD ceramics en Johan Blondeel, kaarsen van La Luz, en haarspeldjes van Lily Lou”, zegt het Kado & Zo-team met Ann Zwaenepoel, Liesbeth Van de Moortel, Stien Vandecasteele en Marloes Zwaenepoel. “Er is nog meer: picon van De Kallebasse, kussens van Cover Up, lederwaren van LederArt, lichtkunst van Newluxx, foto’s van Lach, kersenpitkussens van Roxy Roberta en bloempotten van Terra Bomma. De nadruk ligt dit jaar op lokaal en handgemaakt, dus zeker eens een bezoekje waard. Dit jaar nemen we onze intrek in het pand waar tot voor kort natuurwinkel Balsemien was, in de Stationsstraat 34.”

De winkel zal open zijn tot het einde van jaar. Op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur en op zondag van 9.30 tot 12 uur. “Je kan ons volgen op facebook en instagram voor meer info en foto’s. facebook.com/popupkadoenzo en instagram.com/kadoenzo_”, klinkt het enthousiast.

(TVA)