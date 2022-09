Op zaterdag 24 september organiseert ‘Team Wonen en Leven’ voor het eerst een rommelmarkt aan De Plataan

Het team Wonen en Leven, die voor de animatie van de bewoners zorgt in wzc De Plataan, pakt voor het eerst uit met een rommelmarkt. Op zaterdag 24 september zal een 45-tal standjes opgetrokken worden aan de voorkant van het woonzorgcentrum. “Met ons team Wonen en Leven zorgen wij voor de vrijetijdsinvulling van de bewoners, dat zijn er nu een 180-tal”, zegt Katja Desombere.

Het aantal activiteiten is groot en vooral divers. “In de zomer gaan we iedere week wandelen”, gaat Corine Coopman verder. “We trekken er ook op uit met de duofiets. We maken ook daguitstappen naar de zee, elke namiddag proberen we onze bewoners aan het bewegen te krijgen, we voorzien crea- en verwennamiddagen, ook hand- en voetverzorging komt aan bod, de mannen soigneren we met een scheerbeurt, er zijn zang- en dansnamiddagen, we houden ook familiefeesten waar de bewoners familieleden mogen uitnodigen die hier dan een hele menu mogen komen eten, …”

Thematische aanpak

Vaak wordt ook gewerkt rond thema’s. “Zo houden we een kerstmarkt, doen we iets rond sinterklaas, herdenken we de mensen die overleden zijn”, vult Julie Deschepper aan. Zich vervelen is er in De Plataan dus duidelijk niet bij. “Vorige week hadden we een Vlaamse kermis en op 24 september volgt dan de rommelmarkt. Die organiseren we voor het eerst. Uiteraard kijken de bewoners er al naar uit, ze verlangen al naar de braadworst die ze dan zullen kunnen eten. Maar we voorzien tijdens de rommelmarkt ook kinderanimatie met een visput, schminkstand en springkasteel. Het is immers leuk voor onze senioren om spelende kinderen te zien, daar fleuren ze van op. Er zal iemand ook met paard en kar komen, waardoor de senioren een ritje kunnen maken. De cafetaria zal ook open zijn en we verkopen dus ook braadworsten.”

“Met de ingezamelde centen hopen we een beleef-tv te kopen”

De rommelmarkt biedt eveneens de kans aan buitenstaanders om eens kennis te maken met het wzc. “Wie hier geen familie heeft, is hier vaak nog nooit geweest. We zullen zelf ook een infostand voorzien waar we de nodige uitleg zullen geven over verblijven in De Plataan.” Er een leuke dag van maken is dus de initiële insteek, maar uiteraard is wat geld in het laatje ook welkom. “We zijn aan het aan het sparen voor een beleef-tv. Dat is een tafelscherm waar senioren heel wat op kunnen doen. Een prachtig instrument, maar het kost ook wel wat geld. Maar de directeur heeft ons beloofd dat hij de rest zou bijpassen als we zelf een aardige som bij elkaar krijgen.”

In totaal zijn er al 45 standhouders die ingetekend hebben. “Vaak ook familie van bewoners, maar evengoed mensen die hoorden van onze eerste rommelmarkt. Deelnemen kost 5 euro voor 3 meter standruimte. Inschrijven kan nog altijd.” Uiteraard duimen ze met zijn allen voor goed weer. “Dat hebben we natuurlijk niet in de hand, we kunnen wel bepaalde zaken naar binnen verhuizen, maar niet de hele rommelmarkt natuurlijk.”