Op Werelddag van Verzet tegen Armoede organiseerde Unie der Zorgelozen ‘In Koor voor Wonen’: “We zingen voor een rechtvaardig woonbeleid”

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede. Kwalitatieve huisvesting is een grondrecht, maar voor velen niet vanzelfsprekend. Op de Grote Markt werd gezongen voor een rechtvaardig woonbeleid met een speciaal door Linda Dedeurwaerder en Steef Coorevits geschreven strijdlied: “We staan tegen een muur, behandel ons menswaardig, hier wonen is te duur.”

‘In Koor voor Wonen’ ging door op dinsdag 17 oktober om 17 uur op de Grote Markt. “De meest kwetsbaren worden geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Ook de private huur- en koopmarkten zijn oververhit. Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid worden een steeds grotere uitdaging”, vertelt Martine Nuyttens voorzitter van A’kzie. “Ook in Kortrijk ondervinden vele gezinnen problemen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Dat is onaanvaardbaar.”

Om deze woonproblematiek blijvend aan te kaarten werd ‘De Kortrijkse Woonzaak’ opgericht. Jérôme Duchateau sprak de menigte toe met zijn gedicht ‘Zeggen doet geloven’: “Hier zijn, is dromen én geloven dat beter zal komen. (…) Wantoestanden, wantrouwen en discriminatie. Wantoestanden, woekerprijzen met woekerschimmels. Moesten die er niet meer zijn, dan is het doel bereikt. Wat kan dromen, zeggen en geloven toch mooi zijn.”

Onder de aanwezigen was schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene. “Het is een terechte noodkreet. Hoewel Kortrijk de meest betaalbare centrumstad is van Vlaanderen, merk je dat mensen in armoede en de lage middenklasse het steeds moeilijker hebben om een betaalbare woning te vinden in goede conditie. De Kortrijkse Huurgarantie kan bijspringen als er een wiel afdraait, maar zelfs dan komen we er niet. De huurwoningmarkt is dermate krap met te veel kandidaten. Dat leert ons dat we in de toekomst voor een betekenisvolle groei van huur- en koopwoningen moeten gaan en nieuwe instrumenten moeten ontwikkelen om een betaalbare stad te blijven. Dan denk ik aan de nieuwe ontwikkeling op de Budatip waarbij we substantiële ruimte vrijhouden voor mensen met een bescheiden inkomen op de betere plekken van de stad.”