Op weg naar 500 inschrijvingen voor het WK manillen in Deerlijk

Nu al staat het vast dat het wereldkampioenschap manillen, dat op zaterdag 18 februari plaatsvindt in de Gaverhal, een succes wordt. De organisatoren, de gemeente Deerlijk in samenwerking met het centraal feestcomité en de International World Whist Association (IWWA) mochten tot op heden al 450 inschrijvingen noteren.

“Het evenement staat voor de vierde keer op het programma”, stelt schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V). De inschrijvingen lopen inderdaad vlot binnen. Ons streefdoel van 500 deelnemers is in zicht. Alles is piekfijn voorbereid. Het wordt een onvergetelijke dag in de twee sporthallen in het Gaverdomein.” (DRD)