Op uitstap met Huis Caroline

Met kwaliteitsvolle dagarrangementen en -uitstappen wil de Waregemse verpleegster Caroline Vanrenterghem sluimerende eenzaamheid bij senioren verminderen. “Ook rond gastronomie en cultuur moet er een aanbod voor ouderen zijn.”

Huis Caroline, zo heet het nieuwe bedrijf van Caroline Vanrenterghem (41), een Waregemse met meer dan 20 jaar ervaring als verpleegster. “Het is geen fysieke locatie, maar een plek waar ik gelijkgestemde senioren de kans wil geven om opnieuw met elkaar in contact te treden en plezier te laten ervaren”, vertelt ze.

“In mijn tijd als thuisverpleegster merkte ik geregeld dat niet alle senioren aansluiting vinden bij het dagaanbod in een woonzorgcentrum of serviceflat. Niet iedereen is geïnteresseerd in bingo of kruiswoordraadsels. Voor die mensen wil ik iets betekenen”, vertelt Caroline, die ook inspiratie haalde uit haar eigen leven. “Mijn eigen oma vertelde vroeger dat ze soms het raampje van haar voordeur open liet staan, om de connectie met de buitenwereld te behouden. Dat heeft onbewust meegespeeld om Huis Caroline op te starten.”

Arrangementen

Concreet is Caroline van plan om dagarrangementen met een culturele of gastronomische inslag te organiseren. “Denk aan een verzorgd diner in een kasteel, een namiddag wijnproeven, een huiskamerconcert of een gastlezing rond kunst en gezondheid. Bij mijn weten bestaan er nog geen gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen, laat staan in België.” Haar grote droom is om volgend jaar een groepje senioren mee te nemen op reis naar de Côte d’Azur, in het zuiden van Frankrijk.

“Voor veel senioren is vakantie niet evident meer. Ze zijn niet meer zo mobiel, hebben medicatie of medische begeleiding nodig. Mijn troef is dat ik al jaren als verpleegster werk, dus ik kan hen verzorgen en weet welke verantwoordelijkheden daarmee gepaard gaan”, zegt Caroline. Om haar concept toe te lichten, organiseert Caroline twee gratis infosessies. De eerste vindt op donderdag 21 september om 14 uur plaats in het Kasteel van Potegem, langs de Zuiderlaan in Waregem. Ook in het Oost-Vlaamse Deurle gaat er nog een sessie door, op donderdag 28 september, eveneens om 14 uur. (PNW)

Info: www.huiscaroline.be