Op uitstap met culturele vereniging De Koperen Passer Tielt

De Tieltse afdeling van De Koperen Passer organiseert elke derde donderdag van de maand uitstappen voor de leden. De vereniging roept alle mannen tussen de 60 en 70 jaar op om lid te worden en zo te genieten van de vele culturele activiteiten.

Bestuurslid Bart Vanhoutte (62) blikt alvast enthousiast vooruit. “We proberen telkens een aangename culturele uitstap te organiseren. We vertrekken elke derde donderdag van de maand op uitstap met de bus en proberen de afstand beperkt te houden. Zo organiseerden we onlangs een bezoek aan Poperinge en staan binnenkort het Legermuseum in Brussel en een bezoek aan de Doornikse Kathedraal op het programma. De uitstappen duren meestal een volledige dag en worden ingedeeld in twee bezoeken, onderbroken door een smakelijke versterking van de innerlijke mens. Of kort samengevat, een leuke uitstap zonder zorgen. Alles is volledig uitgestippeld voor onze leden.”

Naast de maandelijkse uitstappen zijn er nog twee activiteiten waarbij de leden en hun partner uitgenodigd zijn. “Tijdens de zomerbijeenkomst in augustus voorzien we een uitgebreide lunch en op Nieuwjaar nodigen we onze leden uit voor een lunch en gastspreker. In de zomer organiseren we bovendien ook een reis, waarbij al onze leden van harte welkom zijn.”

Warme oproep

Het bestuur van De Koperen Passer doet een warme oproep om lid te worden van hun vereniging. “We willen onze leden een fijne tijd bezorgen en zorgen ervoor dat onze activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. We richten ons op jongsenioren. De enige voorwaarde is dat je je moet kunnen vrijmaken op donderdag, zodat je kan deelnemen aan de activiteiten. Als lid betaal je jaarlijks een lidmaatschap van 50 euro. Daarnaast betaal je per activiteit. Je kan dus zelf beslissen aan welke uitstappen je wil deelnemen, zonder verdere verplichtingen. Met trots kunnen we ook zeggen dat al wie lid is geworden, ook de volgende jaren lid blijft bij onze vereniging.”

Wie graag lid wil worden, kan mailen naar jacques.dedeurwaerder@gmail.com. Voor meer informatie over de vereniging, kan je terecht bij de nationale website van de Koperen Passer, www.koperenpasser.be.