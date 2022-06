Op twee jaar tijd meer dan 272.000 videobezoeken in gevangenissen

Op twee jaar tijd werden meer dan 272.000 videobezoeken gehouden in gevangenissen. Het ging in eerste instantie om een noodmaatregel tijdens de coronacrisis, zodat gedetineerden contact konden behouden met het thuisfront, maar bleef nadien behouden om bijvoorbeeld ook te solliciteren of opleidingen te volgen. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

De coronacrisis bracht de digitalisering in de gevangenissen in een stroomversnelling. Van maart tot mei 2020 en in november 2020 was geen enkel fysiek bezoek toegelaten. In andere maanden werd bezoek fors gelimiteerd. Daarom voerde Justitie videobezoeken in als alternatief voor fysiek bezoek: er kwamen in spoedtempo speciale lokalen en oude laptops werden geformatteerd en opnieuw ingezet.

De videobezoeken werden op 1 mei 2020 opgestart. In het eerste jaar zijn 162.000 videobezoeken gehouden, wekelijks gemiddeld 3.100 verspreid over alle gevangenissen van het land. In het tweede jaar, van mei 2021 tot mei 2022, werden in totaal ongeveer 110.000 videobezoeken gehouden. Hoewel er al maanden geen coronamaatregelen gelden op het fysiek bezoek, gaat het wekelijks toch om 2.100 videobezoeken.

Voordelen

Het gevangeniswezen behield immers het principe na de coronapandemie. Behalve dat het een aanvulling is op bezoek, biedt het volgens Justitie immers ook andere voordelen. Zo kunnen gedetineerden contact houden met bijvoorbeeld een grootouder in een woonzorgcentrum of familieleden die te ver wonen. Het zorgt voor minder vervreemding bij de vrijlating en vergroot de kans op een succesvolle re-integratie in de samenleving, luidt het. Ze kunnen immers ook worden gebruikt om gedetineerden te laten solliciteren, opleidingen te volgen of een woning te zoeken.

Minister Van Quickenborne moedigt de videobezoeken verder aan en werkt aan een digitaal platform dat de gedetineerden op termijn ter beschikking zullen krijgen. Dat moet meer mogelijkheden bieden om onder meer digitaal opleidingen te volgen, persoonlijke hygiënemiddelen te bestellen, hun strafuitvoeringstraject te raadplegen enzovoort.