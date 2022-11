Op stap met de tettercamionette in Deerlijk

Onder de noemer ‘Buur(t)centraal’ zet de gemeente Deerlijk in op kwalitatieve buurtwerking in de centrumzone van Deerlijk. De tettercamionette is een van de laagdrempelige acties waarmee men verbinding wil creëren en inzetten op een zorgzame buurt.

Vier jaar geleden werd Deerlijk, samen met drie andere gemeenten in Vlaanderen, pilootproject voor zorgzame buurten, waarbij de focus lag op het aanbieden van kwalitatieve buurtwerking in Sint-Lodewijk onder de naam Zorgzaam Deerlijk. Het lokaal bestuur heeft geopteerd om verder in te zetten op deze werking met het project ‘Buur(t)centraal’. Geholpen door 100.000 euro ontvangen projectsubsidie en de inzet van de buurtzorgcoördinatoren Delphine Derammelaere en Miek Vandamme is de proeftuin dit keer de centrumzone van Deerlijk. De tettercamionette is ondertussen al een begrip geworden.

“’Buur(t)centraal’ komt er in het kort op neer dat we het sociaal weefsel van onze inwoners willen versterken en verbinding willen leggen tussen buurtbewoners”, stellen Delphine en Miek. “Om tot zo’n zorgzame buurten te komen, denken we onder andere aan het verder aanmoedigen van straatfeesten, in de wijken luisteren naar de noden van de inwoners via onze tettercamionette, dienstverlening dichtbij aanbieden, een echte laagdrempelige ontmoetingsplaats maken van ons centrumpark…”

“We gingen gedurende de hele zomer in de centrumzone van Deerlijk de buurt in met de tettercamionette”, vult schepen van Welzijn Louis Vanderbeken (CD&V) aan. “We nodigden de inwoners uit om elkaar beter te leren kennen en te praten over wat belangrijk is voor een bruisende buurt. De 212 bereikte bewoners werden bovendien getrakteerd op een gezellige babbel, 512 kopjes koffie en evenveel stukjes taart…”

“Gedurende de rest van het najaar en het voorjaar van 2023 willen we verder acties op poten zetten die ons werden aangereikt door de ideeën van de bewoners zelf. Zo willen we er echt voor zorgen dat inwoners elkaar opnieuw leren kennen zodat aandacht voor elkaar weer vanzelfsprekend kan zijn. Ook onze tettercamionette zal opnieuw van de partij zijn. De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 23 november van 14 uur tot 16.30 uur in de Lisdoddelaan en maandag 28 november van 14 uur tot 16.30 uur aan d’Iefte, Hoogstraat 122.” (DRD)