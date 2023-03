Op Stap in Meulebeke zet weer opendeurweekend op poten: “We verwennen klanten vrijblijvend”

In het weekend van 25 en 26 maart is er weer een opendeurweekend bij een reeks handelaars in Meulebeke. Voor de organisatie tekent Op Stap in Meulebeke. “We willen hiermee de klanten verwennen en hen zonder verplichting in onze winkels verwelkomen”, aldus bestuurslid Ellen Lootens.

“Dit jaar beleven we op 25 en 26 maart de achtste editie van Op Stap in Meulebeke”, zegt Ellen Lootens. “Het initiatief ontstond in 2014 toen Annelies Vervaeke, Pieter Lamont, Christine Devlamynck en ikzelf met het idee speelden om een gezamenlijke opendeurdag te organiseren. Het voorstel viel onmiddellijk bij heel wat collega’s in goede aarde, en zo zijn we opgestart.”

“Meulebeke kende ooit een rijke traditie van handelsbeurzen, iets wat nu opnieuw opgestart werd. Heel wat handelaars kunnen echter hun zaak tijdens het weekend niet sluiten om aan een beurs deel te nemen. Dit is dus een aanvulling op datgene wat onze collega’s van Markant en Unizo samen met ons nu met vrucht opnieuw organiseren. Onze hoofdbedoeling is de klanten te verwennen en hen zonder enige verplichting in onze winkels te verwelkomen.”

Deelnemers

Dit zijn de deelnemers aan Op Stap in Meulebeke: Lian (Ambachtenlaan 1), Estelli (Ambachtenlaan 32), Fashion Time (Brugsesteenweg 73), Beauty Florence (Godhuisstraat 9), Atelier I en C (Holdestraat 8), Rani Florist (Kerkstraat 8), Vélo Lannoo (Marialoopplaats 14), Ondergoed Els (Markt 18), Inge Van Belleghem (Markstraat 2), Pilota (Molenstraat 2), Plaque en Muselet (Ooigemstraat 12), Fashion by Ellen (Oostrozebekestraat 7), Fotografie Christine (Oostrozebekestraat 25), ‘t Bérestuutje (Oostrozebekestraat 75), Scribo Boekhandel (Oostrozebekestraat 76), Vishandel Lotte (Oostrozebekestraat 84), ‘t Bloemblaadje (Oostrozebekestraat 244), Delmotjes (Oude Pittemstraat 58), Optiek Ellen (Pittemstraat 7), Breiboetiek Marielijne (Plettinckplaats 3), Lin’El lingerie (Veldstraat 2), Boudoir Lingerie (Veldstraat 25) en Van Quickelberghe (Vossekotstraat 5).