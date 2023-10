Op puntenjacht in de stad: nieuw stadsspel Urban Hunt in Diksmuide

In het stadhuis van Diksmuide werd het nieuwe stadsspel voorgesteld. Je ontdekt op een bijzondere manier de binnenstad van Diksmuide. Niet enkel bezoekers zullen tal van leuke plekjes ontdekken maar ook de eigen bewoners leren hun stad op een nieuwe manier kennen.

In dit splinternieuwe interactieve stadsspel nemen spelers het in teams tegen elkaar op om verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen. De opdrachten verschillen in moeilijkheidsgraad, de spelers kunnen zelf kiezen maar hoe moeilijker des te meer punten ze verzamelen. “De afgelopen maanden was het team achter Urban Hunt volop in de weer in Diksmuide om heel wat info te verzamelen. Historische, culturele en bijzondere weetjes over de stad, gemanipuleerde foto’s, mysterieuze geluidsfragmenten, uitdagende raadsels, cryptische omschrijvingen, we hebben heel wat werk gedaan om het spel leuk en interessant te maken”, vertelt Klaas Lannoy van Urban Hunt.

“Het leuke is ook dat een paar instructies in het Zuid-Afrikaans worden gegeven. Spelers maken via hun smartphone gebruik van een webapplicatie, die ik samen met Roel Vaneyghen voor het spel bouwde. Het aantal punten dat je ontvangt bij het correct oplossen van opdrachten is afhankelijk van de prestatie van de andere teams, een live scorebord en statistieken na afloop wakkeren de competitie tussen de teams aan. Het spel is zowel geschikt voor vrienden, bedrijven, scholen en gezinnen en kan gespeeld worden vanaf 2 tot 140 personen. Er is ook een versie voor 12- tot 15 jarigen. Dit spel spelen duurt een tweetal uur. Last minute op zoek naar een activiteit? Geen probleem, eenmaal online betaald, speelt men 5 minuten later al het spel!”