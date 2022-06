“Op naar het zelfstandige leven”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

Lars Declercq uit Lendelede is de zoon van Patrik Declercq en Yasmina Parmentier en de broer van Lander (21) en Laura (22). Lars zit in het 6de jaar wiskunde-wetenschappen aan de Prizma Campus college. Hij is lid van de Chiro Sint-Nico en houdt van dj-muziek zoals die van Charlotte de Witte.

Jij wordt 18 jaar op 30 november van dit jaar, wat betekent dat voor jou?

“Vooral uitkijken naar een volgende levensfase: studeren aan een hogeschool! Dat geeft me niet alleen positieve nervositeit en gezonde stress, maar ik kijk ook uit naar het zelfstandig leven. Eens ik 18 ben, behoor ik tot een nieuwe klasse van het leven: die van de volwassenen!”

Hoe ga je je achttiende verjaardag vieren?

“Er komt sowieso een feestje voor de intieme vriendenkring en er zullen ongetwijfeld gelukwensen komen vanuit de voetbal, de Chiro en het jeugdhuis.”

Vanaf je 18de mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij jouw stem verdient of interesseert de politiek je totaal niet?

“Ik heb nog geen tijd en interesse om daarmee bezig te zijn. Ik zal me natuurlijk goed informeren alvorens mijn stem uit te brengen.”

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

“Mijn strafste prestatie leverde ik met mijn vrienden Rune, Thibaut, Nicolas, Robbe en Arne. We reden met een gammele gocart onze dwars door België naar het drielandenpunt in vier dagen. Ik heb toen wel serieus afgezien.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Lachen! Als ik lach ben ik tevreden en geluk volgt daar kort op. Ik ben het vaakst gelukkig met mijn vrienden in school, in de Chiro, maar evengoed met mijn broer en zus waar ik een sterke band mee heb.”

Corona, klimaatproblematiek, oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Niet al te rooskleurig! We stevenen al af op een nieuw drama terwijl we nog niet helemaal af zijn van het vorige. Als mensen en regeringsleiders steeds naast elkaar gaan leven, gaan we opeens naar een egocentrische wereld waar niemand nog aandacht of zorg toont voor elkaar.”

Hoe zien jouw komende zomer en winter eruit?

“Deze zomer is dat zoeken naar een studiekeuze en een vakantiejob, uitkijken naar mijn eerste kamp als leider bij de rakkers, mijn toelatingsproef, vakantie met mijn vrienden in Griekenland, af en toe een feestje en vooral voldoende rust.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Hopelijk afgestudeerd! Met een huisdier, misschien een appartement en veel herinneringen die ik kan koesteren en misschien later kan doorvertellen aan mijn kinderen. Maar dat laatste is pas voor binnen 20 jaar!” (IB)