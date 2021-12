Op naar de fictie!

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Nu mijn nieuwe boek Hersenorkaan al een dikke twee maanden is verschenen en het heel goed doet, vond ik het tijd om met een nieuw boek te beginnen. Elk boek is een droom die je in vervulling ziet gaan, maar bij waar ik twee weken geleden mijn tanden in zette, geldt dat nog iets meer dan anders: ik ben begonnen met een novelle. Iets wat ik al aan de universiteit wilde doen, omdat novelles vaak tot de mooiste literatuur behoren die ik al gelezen heb. Voorbeeld: The Old Man and the Sea (slechts 118 pagina’s) van Ernest Hemingway.

Een novelle is een prozaverhaal dat zich qua omvang situeert tussen een roman en een kortverhaal. De lengte is typisch rond de 100 pagina’s. De structuur is eenvoudig en er zijn een klein aantal personages die op een beslissend moment in hun leven worden beschreven.

Een novelle schrijven is een uitdaging die ik wil aangaan, omdat het een van de zwaarste literaire genres is: de beknoptheid verplicht je om heel geserreerd te schrijven en elke zin betekenis te laten hebben. Los van het genre vormt dit boek voor mij nog een extra uitdaging: het is de eerste keer dat ik een fictief verhaal zal schrijven. Het speelt zich niet af in Tielt en de verteller ben ik niet. Het verhaal is deels gebaseerd op de realiteit, maar het is toch vooral de verbeelding die ik laat spreken. Ik ben benieuwd hoe ik dat zal aanpakken, hoe vaak ik zal vloeken en hoe dikwijls ik pagina’s ga scheuren. Wanneer u het kunt lezen? Begin 2023. Ik ben net zo nieuwsgierig als u!