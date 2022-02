Op liefde staat geen leeftijd, dat bewijzen de bewoners van wzc Westerlinde in Roeselare

Niets is minder leuk voor verliefde koppeltjes om Valentijn te vieren. Ook Woonzorgcentrum Westerlinde in Roeselare organiseerde een leuke namiddag voor verliefde bewoners. In het woonzorgcentrum wonen er meerdere koppels, maar er zijn ook koppels waarvan de ene partner nog thuis woont. Door dit initiatief wilden ze alle koppeltjes samen te brengen voor een heerlijk dessertbuffet en een warme babbel.

Onder meer Christophe Goncé (49) en Daniël Meuleman (57) vierden Valentijn in Woonzorgcentrum Westerlinde. De twee mannen vormden een koppel in 2006 en hebben elkaar leren kennen in T’Hope VZW in Roeselare. Christophe woont nog thuis en doet vrijwilligerswerk, maar komt nog dagelijks op bezoek bij Daniël. Sinds de zomer van 2018 woont Daniël in het woonzorgcentrum, voordien woonden ze samen in het centrum van Roeselare.

Volgens Christophe is Valentijn een dag zoals een ander. Ze geven elkaar ook geen cadeaus. Elkaar graag zien doen Christophe en Daniël elke dag van de week, want er dagelijks voor elkaar zijn in goede en kwade dagen is volgens Christophe wat liefde echt is.

62 jaar samen en nog even gelukkig

Karlos Arteel (88) en Joanna Vannieuwenhuyse (99) zijn al 62 jaar samen. Ze verblijven allebei sinds juni 2021 in Westerlinde. Voor ze hier terecht kwamen, vierde het koppeltje altijd Valentijn. Elk jaar gingen ze wat gaan eten in een restaurantje. Nu ze in het Woonzorgcentrum wonen, kunnen ze dat niet meer doen. Toch zijn ze blij dat het centrum dit initiatief op poten gezet heeft. Zo kunnen ze toch samen genieten van een stukje taart en een warme babbel met elkaar en andere bewoners.

Christophe Goncé (49) en Daniël Meuleman (57) genoten met volle teugen. © Stefaan Beel

Ook Gilbert Wyffels (85) en Erna Swaenepoel (82) zijn al 62 jaar gelukkig getrouwd. Voorheen hadden ze nog nooit Valentijn gevierd, maar ook zij vinden het tof dat Westerlinde dit organiseert.

Het hele gebeuren werd tot slot nog aangevuld met lokaal muzikaal talent Jordy Vannett.

(Marah Cham)