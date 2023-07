Op kamp met vluchtelingen in de Westhoek: “We willen hen hoop geven”

Vluchtelingen uit conflictgebieden over de hele wereld trekken deze week op inleefreis door de Westhoek met enkele Vlaamse jongeren. “We willen hen hoop geven: ook bij hen kan het ooit weer vredig worden.”

“Is vluchten vandaag anders dan honderd jaar geleden?” Deze vraag kregen vluchtelingen uit Oekraïne, Palestina, Syrië, Somalië en Afghanistan voorgelegd in de IJzertoren door conservator Peter Verplancke. “De reden van vluchten blijft dezelfde: oorlog.”

“Hoop geven”

In het museum in de IJzertoren kregen vluchtelingen soldaten, bommen, historische foto’s en andere relicten te zien van de Groote Oorlog die de Westhoek verwoestte. “Honderd jaar geleden was dit een conflictgebied zoals zij dit op vandaag kennen. Nu ziet de Westhoek er vredig uit. We willen hen hoop geven: ook bij hen kan het ooit weer vredig worden. Tijdens dit uitwisselingsproject leren vluchtelingen en Vlaamse jongeren mekaars leefwereld en geschiedenis beter kennen.”

Ibrahim Jarour (26) vluchtte uit Gaza en woont intussen twee jaar in Gent. “Hier is het goed voor mij”, vertelt de man. “Het is mijn tweede keer in het Museum aan de IJzer. De eerste keer begreep ik het nog niet zo goed, omdat ik pas Nederlands aan het leren was. Tijdens deze inleefreis ben ik kok. Na ons bezoek in de IJzertoren gaan we spaghetti koken op De Boot in Merkem. Het wordt gezellig.”

Buddywerking

“Met de inleefreis willen we een natuurlijke buddywerking creëren tussen Vlaamse jongeren en jongeren die in de regio terechtkwamen en er een nieuw leven moeten beginnen”, vertelt medewerker Evie Lootens. Zij is via de Ieperse vrouwenrechtenorganisatie Moeders voor Vrede betrokken bij Westhoek-Vredeshoek, een platform van waaruit lokale vredesspelers met steun van 18 Westhoekgemeenten en de provincie “een actief en inspirerend vredesbeleid” uitbouwen. “Westhoek-Vredeshoek reikt vluchtelingen de hand om in onze Westhoek een thuis te vinden.”

“Iedereen kent Nederlands en begrijpt mekaar”, zegt Yuki Tollenaere (16) uit Rotselaar. “Het spreekt me aan andere mensen en culturen te leren kennen. Daarom neem ik deel aan dit kamp.”

“Ook ik kom hier mijn blik verruimen en bijleren”, aldus Lim Ysewijn (15) uit Gent. “Het is trouwens mijn eerste keer in de Westhoek.”

Kamp met fiets doorheen Westhoek

De inleefreis duurt nog tot 31 juli en wordt opgevat als een kamp met de fiets doorheen de streek. Er wordt overnacht op een camping in Heuvelland, De Boot in Merkem, Talbot House in Poperinge en Peace Village in Mesen. Behalve educatieve bezoeken aan musea en herdenkingsmonumenten genieten de jongeren van boottochtjes, paintball en andere groepsactiviteiten.

De meeste vluchtelingen komen van asielcentra in Poelkapelle en Koksijde. “Sommigen wonen ook in Ieper en Westkapelle”, zegt Heidi Timmerman, deskundige herinneringseducatie van de Provincie West-Vlaanderen. “Er zitten jonge en sociale mensen tussen, die proberen contact te zoeken. Ik heb de indruk dat ze mekaar vinden.” (TP)