Op de Mercator met voorzitter van de Sportraad Dirk Poppe: “Een sportraad is nodig in een stad als Oostende”

Dirk Poppe (60) doorzwom heel wat watertjes in het onderwijs en leidt al 25 jaar de Oostendse sportraad. “We zijn meer dan een adviesraad. Er wordt rekening met ons gehouden”, zegt hij.

“De Mercator ligt aan de kade, om veiligheidsredenen en uit praktische overwegingen. Heel veel Oostendenaars zien het schip graag anders liggen omdat het een mooier zicht is als je toekomt in de stad. De Oostendenaar heeft natuurlijk over alles een eigen mening (lacht). Maar voor mij ligt ze goed”, zegt sportraadvoorzitter Dirk Poppe. Net zoals in zijn job en als sportraadvoorzitter analyseert hij de situatie en geeft minzaam zijn mening.

Je bent nu actief bij scholengroep Stroom. Hoe ben je daar beland?

“Ik startte als lesgever biologie en aardrijkskunde. Eén van mijn eerste jobs was in het buitengewoon onderwijs in wat nu de Jozef Willaertschool in de Maurits Sabbestraat is. Het was in de beginjaren van de informaticaboom en ik specialiseerde me daarin. Ik gaf dat vak in heel West-Vlaanderen en zelfs tot in Gent in het secundair. Daarna werd ik ook lesgever in De Avondschool in Torhout en Koekelare en werd ICT-coördinator van de school en scholengroep in Torhout. Na een fusie een 20-tal jaar geleden werd ik adjunct-directeur in De Avondschool in Oostende. Een vijftal jaar geleden volgde een grootschalige fusie van de Avondschool Oostende met andere CVO’s uit de provincie. Dat leidde tot CVO Scala met hoofdzetel in Roeselare. Ik zocht een andere uitdaging dichtbij huis en vond die in scholengroep Stroom, waar ik beleidsadviseur ben. In deze regio heb ik veel contacten en sta de algemeen directeur bij. Een uitdagende job, want de scholengroep van het GO! heeft 32 lagere en middelbare scholen met meer dan 10.000 leerlingen en 2.700 personeelsleden.”

Hoe kwam je bij de sportraad terecht?

“Ik badmintonde op een zeker niveau en stichtte 30 jaar geleden een eigen club Serv. We organiseerden in de toenmalige ‘Ballon’ op de Vuurtorenwijk één van de grootste tornooien van het land. Later verhuisden we naar het nieuwe sportcentrum De Spuikom en nog later fuseerden we met de andere club OBTC. Ik schakelde nadien over op squash en padel en ben van plan om het badmintonnen weer op te nemen. Mijn eerste kennismaking met de sportraad dateert van begin jaren ‘80 als jobstudent bij Oostende Beweegt in het Media Center. Ik kwam er in contact met Daniel Bossier en Vincent Roose van de sportdienst en voorzitter Lucien Baes van de sportraad. Via mijn club Serv kwam ik in het bestuur en op mijn 35ste werd ik voorzitter van de sportraad.”

Je staat een kwarteeuw aan het roer en bent zopas opnieuw verkozen voor zes jaar. Hoe doe je dat?

“Ik ben geen bestuurder meer in een club en vind dat een goede zaak voor een voorzitter van de sportraad. Ik spreek niet voor een sporttak of club. Maar ik maak ook het beleid niet alleen. Elke zes jaar komen er nieuwe mensen. Ik ben erg tevreden dat ik in het bestuur een beroep kan doen op de sport- en bestuurservaring van mensen als Marc Decraemer en Jacques Denys.”

Kunnen jullie wegen op het beleid?

“De sportraad is, net als de jeugd- en culturele raad, een bij decreet verplichte adviesraad voor elk lokaal bestuur. Er zijn gemeenten waar de sportdienst het dichtst bij de clubs staat, maar in Oostende is er een sportraad nodig. Het is een complexe stad en er zijn 160 grote en kleinere clubs of verenigingen, waarvan 80 gesubsidieerd. Er is op onze algemene vergaderingen steeds veel volk (lacht). We zijn hun stem naar het lokale bestuur. Er was de voorbije jaren een goede samenwerking met de Sportschepenen Nancy Bourgoignie, Arne Deblauwe en Bart Plasschaert. Ook met de nieuwe schepen Charlotte Verkeyn loopt het contact goed. De sportraad wil ook een stem zijn van sporters die niet in een club actief zijn. Niet eenvoudig, want je kunt hen moeilijker bereiken. Toch proberen we hen ook een stem te geven, want voor hen is vooral infrastructuur belangrijk. Van een loopparcours in het Bosje tot een douche op het strand.”

Wat heeft de sportraad al bereikt?

“Het lijkt alsof de goede relatie met het stadsbestuur uit de lucht komt vallen, maar dat is niet zo. In de aanloop naar elke verkiezingen bevragen we de sportclubs. Dat resulteert in een memorandum, dat we vooraf aan de partijen bezorgen en dat een weerslag vindt in hun programma’s. 80 procent van wat we vooraf vroegen, staat in het bestuursakkoord. Dat was in het verleden ook zo. Uiteraard volgen we dat op. We zorgden er voor dat elke jeugdsporter gratis gebruik kan maken van de sportinfrastructuur, we stonden mee aan de wieg van de nieuwe sporthal in de Schapenstraat en de bouw van een nieuw zwembad. We betrekken er de sportclubs bij en maken gebruik van hun knowhow. Als we van bij het begin betrokken worden, dan moeten we nadien in principe geen advies meer geven.”

Wat zijn nu de prioriteiten?

“Sportpark De Schorre. Het is belangrijk dat er structuur komt, met een masterplan, zodat er kan worden ingespeeld op nieuwe noden. Vroeger was er op De Schorre bijna enkel voetbal, terwijl er de laatste jaren ook meer andere sporten beoefend worden. Straks moet de hockey een nieuw locatie krijgen door de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis. Als je een masterplan hebt, kan je zo’n club weloverwogen een oplossing aanbieden. De sportraad is ook hier een gesprekspartner. Wij en de stedelijke sportdienst hebben hetzelfde doel: de sport op de kaart zetten en ontwikkelen. Ook voor de watersport is er een masterplan, met Oosteroever en de rotonde als twee prioritaire locaties die moeten aangepakt worden. Dat zal enkel kunnen met middelen uit Vlaanderen.”