Op bezoek in oude watertoren die straks speleologiestek wordt

De buitengevel van de oude watertoren is klaar na de grondige renovatiewerken en dat is de Oostendenaars niet ontgaan. Binnen in de toren die gebouwd werd in 1900 is ook al hard gewerkt en we mochten dan ook even een kijkje nemen.

De neogotische watertoren in de Mercatorlaan werd in 1900 gebouw en in 1977 al beschermd als monument. Het is dan ook een beeldbepalend gebouw in Oostende. De toren, die al lang niet meer gebruikt werd om voor druk te zorgen in het waterleidingnet, was in verval geraakt. Twee jaar geleden startte de broodnodige renovatie. Ondertussen werd de buitenkant grondig aangepakt en het dak volledig vernieuwd. Het spant van het dak werd gereconstrueerd en in de zomer van vorig jaar met een kraan weer op zijn plaats gezet. Daarnaast werden ook alle ramen vernieuwd.

Reconstructie

Dit voorjaar zal ook de binnenrenovatie van de toren volledig klaar zijn. Binnen in de toren is een grote constructie in metaal en smeedwerk aanwezig. Deze was in erg vervallen toestand. “Het is een wonder dat de trap niet was ingestort”, vertelt Benjamin Vanspeybrouck, projectingenieur bij Artes die de renovatie uitvoert in opdracht van de stad Oostende.

“De constructie was volledig kapot en moest gedemonteerd, gereconstrueerd en herplaatst worden. Geen makkelijke klus. De hoge kolommen moesten op maat gegoten worden. De aannemer moest iemand zoeken die dat voor hem kon gieten. En er konden er maar zoveel per keer gemaakt worden, omdat hij maar één mal had”, vult Lesley Sanders van de dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen van de stad aan.

In het midden van de trap zijn nog twee originele elementen aanwezig. “De waterleidingen zijn nog origineel en zitten hier al 120 jaar. Ze hebben geen functie meer, maar zijn goed genoeg om te blijven staan en ze herinneren aan de oorspronkelijke functie van de toren”, zegt Vanspeybroeck.

Speleologie

De toren zal na de oplevering gebruikt worden voor speleologie. Daarvoor werden al ankerpunten voorzien in de muur. “Die ingrepen zijn redelijk beperkt. De leden van de speleologieclub zullen hier oefenen met touwen. De klimmuur komt er voorlopig niet, dat is een beslissing van het stadsbestuur, maar we hebben wel alles voorzien zodat de investering later nog kan gedaan worden. We zorgden ook voor verwarming en verluchting”, vertelt Lesley Sanders.

“Het voordeel dat het gebouw weer een functie heeft, is dat het langer in goede staat zal blijven. We zullen ook sneller op de hoogte zijn bij problemen. Wij hebben heel wat gebouwen in het stadspatrimonium. Het is onmogelijk om al die gebouwen op regelmatige basis te controleren. Als er nu een probleem opduikt, kunnen de gebruikers dat melden en kunnen we meteen ingrijpen. Anders zouden we dat misschien pas opmerken als de schade te groot is.”

Momenteel wordt de trap nog verder afgewerkt. Er moeten nog betonplaten gegoten worden. Beneden komen er kleedkamers en een technische ruimte. Schepen Björn Anseeuw kwam een kijkje nemen naar de werken en was onder de indruk. “Het is een mooi gebouw in Oostende dat opnieuw een nuttige invulling krijgt.”