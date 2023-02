Op bezoek bij Oekraïense beer Sandra en haar drie welpjes: “Ze zijn heel broos, maar Sandra doet het uitstekend”

De Oekraïense beer Sandra beviel op 18 januari onverwacht van drie welpjes in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. Op 8 februari zou Sandra een dringend tandingreep ondergaan, maar die werd door de geboorte van de welpjes uitgesteld. Wij gingen op bezoek bij mama Sandra en haar welpjes.

“Dag Sandra, hoe gaat het? We komen eens kijken naar je welpjes”, zegt Karel Ackaert, zaakvoerder van dierenopvangcentrum De Zonnegloed. Hij stapt het berenverblijf binnen waar ook Mimi, Uli en Sandra haar broer Tishka verblijven. Sandra ligt er vredig bij en dicht bij mama liggen de drie welpjes. “Een verrassing van formaat, dat is het minste wat je er van kan zeggen. Dat ze zwanger was, wisten we absoluut niet. Haar broer Tishka is gecastreerd, dus dat kon al niet. Inteelt bij beren is mogelijk, maar eerder zeldzaam.”

Oekraïense zoo

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper. Gedurende drie maanden werden ze er in quarantaine gehouden. Op 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak.

“Leefden Sandra en Tishka met andere beren in Oekraïne? Dat weten we niet, maar het kan bijna niet anders. Bruine beren hebben een draagtijd van zes tot negen maanden. Dat betekent dat Sandra zwanger moet zijn geraakt nog voor ze bij ons terechtkwam. In Bellewaerde hadden ze ook niet in de gaten dat Sandra zwanger was. Het contact met Oekraïne verloopt ook niet vlot, waardoor we geen extra informatie kunnen opvragen.”

“Bij de start van de lente zullen mensen de welpen misschien zien huppelen in het berenbos”

Bloedonderzoek

“Haar gewicht kon de zwangerschap niet verraden. De welpjes hebben momenteel de grootte van een grote cavia. Het gewicht van de welpjes in vergelijking met haar gewicht stelt niets voor. Sowieso worden beren naar de winter toe wat zwaarder doordat ze zich voorbereiden op hun winterslaap. Haar gewicht kon ons alvast niets leren op dat gebied”, vertelt Karel. “Via een bloedonderzoek konden we wel ontdekt hebben dat ze zwanger was, maar dan nog moesten we daarvoor gericht op zoek gaan. Er was geen aanleiding om een bloedonderzoek te doen, dus dat werd ook nooit gedaan. We gingen er nu eenmaal van uit dat Sandra tandpijn had.”

Tandpijn

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren lanceerde begin januari een oproep. Bruine beer Sandra moet dringend een behandeling van het tandwortelkanaal ondergaan. In amper één dag tijd werd er 3.500 euro ingezameld voor Sandra. “Naast tandpijn bleek Sandra dus ook zwanger te zijn, maar dat wisten we natuurlijk niet. Haar vreemd gedrag zal dus ook wel te maken hebben met die zwangerschap. Het was verzorger Bart die de welpjes ontdekte. Hij vond dat Sandra zich vreemd gedroeg en toen hij haar wat in de gaten hield, hoorde en zag hij het plots. Drie pasgeboren welpjes dicht bij onze Sandra”, vertelt Karel.

Groter verblijf

“Hoe moet het nu verder? Op logistiek vlak wordt het wat puzzelen. Het verblijf van de beren kan onderdak bieden aan vier beren. In het verblijf waar Mimi en Uli zaten was er in oktober dus nog plaats voor de Oekraïense beren Sandra en Tishka. Nu hebben we er drie welpjes bij. We zullen moeten uitbreiden, dat is zeker. Verdere plannen hebben we momenteel nog niet, maar we maken ons voorlopig nog geen zorgen. Vanaf april of mei zullen ze naar buiten gaan en dan moeten we wel een oplossing hebben. Die tijd zal er vlug genoeg zijn, maar voorlopig blijven ze dicht bij Sandra.”

“Om haar te opereren, moeten we haar een lange tijd verdoven. De kans dat ze haar welpen verstoot wanneer ze ontwaakt, is groot”

“Er kan nog van alles gebeuren, maar Sandra doet het echt uitstekend. Ze is een toegewijde moeder en ze ontfermt zich over haar welpen zoals het hoort. Op 18 februari zijn de welpjes één maand en dan halen we al opgelucht adem. Dan is de spijsvertering goed op gang en zijn ze ook al wat sterker. De welpjes zijn nu nog heel broos en kan je vergelijken met een grote cavia. Het geslacht van de welpen weten we nog niet. Wanneer het geslacht duidelijk is, zullen we hen ook een naam geven.”

Operatie

Normaal zou Sandra op woensdag 8 februari worden geopereerd, maar dat is nu niet aan de orde. Haar welpen zijn nog erg kwetsbaar en moeten elk uur bij haar drinken. Op dit moment zijn ze dan ook onafscheidelijk en daarom werd haar tandoperatie ook uitgesteld”, vertelt Karel. “Om haar te opereren, moeten we haar een lange tijd verdoven. De kans dat ze haar welpen verstoot wanneer ze ontwaakt, is groot. Dat willen we natuurlijk helemaal niet. We wachten tot moeder en welpen sterk genoeg zijn en ze lang genoeg van elkaar gescheiden kunnen blijven. Sandra krijgt momenteel pijnstillers en ontstekingsremmers om die tandpijn onder controle te houden. Ze wordt goed opgevolgd zodat ze alle rust en comfort heeft.”

Wanneer kunnen bezoekers de welpjes bewonderen? “Bij de start van de lente zullen ze de welpen misschien zien huppelen in het berenbos. Of we werk zullen maken van een babyborrel? Nee, dat niet”, lacht Karel.